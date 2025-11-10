Conde doma le onde veneziane: è del Famila Schio il derby-big match di serie A1

La regina incoronata a maggio 2025 alza la voce nel regno del basket femminile italiano, prendendosi la vetta del campionato, la predominanza in regione e forse anche un pizzico di convinzione in più nel nuovo corso affidato al tecnico spagnolo Lapeña. Convincendo gli oltre 2 mila tifosi che hanno assistito sabato pomeriggio all’anticipo (in diretta tv in chiaro) di serie A1 con in palio la leadership in Italia tra le due formazioni fino ad allora imbattute.

Lo rimane il Famila Schio, che l’ha spuntata per 68-54, così come martedì scorso a Sopron in Ungheria grazie ad un’accelerazione fulmina a inizio dell’ultimo quarto di partita. Con la stella di giornata Conde a matare la Reyer Venezia con un record di 20 punti personali, più 8 rimbalzi e 4 assiste. Andando così a compensare l’assenza pesante di Zandalasini, messa a letto dalla febbre, e pure della dolorante (spalla) Giorgia Sottana.

Dopo la best scorer Conde (20 punti), in doppia cifra anche una Laksa in crescita graduale (14 con tre triple, buona parte segnati in avvio di gara nei primi 7′) e André (12), mentre mette solo 2 punti Badiane. Qualche pasticcio di troppo sui liberi (a segno 11 su 17) aveva permesso alle ospite veneziane – in più frangenti imbestialite contro gli arbitri del match – di condurre l’incontro nei primi 30′.

Salvo cambi di rotta, si è trattato dell’ultima partita in arancione della coppia Metsdagh-Steinberga, ingaggiate con contratti “a gettone” fino al rientro di Zandalasini e Laksa dagli Stati Uniti e ben comportatesi in questo primo scorcio di stagione. Ora si ferma il torneo di A1 e pure l’Euroleague Women per lasciare spazio alle nazionali, con l’Italia al femminile (bronzo agli Europei 2025 in Grecia) al raduno domenica al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma, agli ordini del commissario tecnico Capobianco. Dopo tre giorni di preparazione, le 20 convocate voleranno in Spagna per affrontare le iberiche e la Francia dal 14 al 16 novembre per il tris internazionale. Una sfilza di orange in partenza da Schio, ma per ora rimane a curarsi a casa Zandalasini, esentata per cause di forza maggiore. Già a Roma le ormai veterane André e Keys, con Verona, Zanardi e Panzera tra le fila del Famila Schio.

IL TABELLINO DEL MATCH – Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia 68-54

Parziali 17-21, 16-8, 17-15

Famila Wuber Schio: Sottana ne, Zanardi 0, Verona 9, Conde 20, Panzera 0, Andrè 12, Badiane 2, Keys 5, Shepard 6, Laksa 14

Umana Reyer Venezia: Charles 10, Nicolodi 0, Pan 10, Pasa 0, Cubaj 6, Dojkic 4, Santucci 10, Mavunga 8, Holmes 6, Hassan ne

