Derby veneto d’Europa per un posto tra le big del basket rosa: parte la saga Famila-Reyer

A inizio 2026 era mancato il consueto derby in finale di Coppa Italia – per “colpa” di Venezia e allora ecco che subentra l’Europa a rimpolpare la storia sportiva del derbyssimo veneto di pallacanestro femminile. Si apre la saga, potenzialmente in tre atti, dei Play-In con Famila Schio e Reyer Venezia protagoniste da “sorelle d’Italia”, impegnate in uno spareggio con un solo pass in palio per la Final Six di Euroleague Women, da ospitarsi a Zaragoza dal 15 al 19 aprile. Un solo quintetto del basket rosa nazionale – nel 2025 fu Schio, uscito subito di scena per mano delle campionesse tutt’ora in carica dell’USk Praga – quindi parteciperà al gran ballo finale in terra di Spagna, raggiungendo le 4 già qualificate.

Prima palla contesa della serie questa sera alle 19.30, al PalaTaliercio, con diretta tivù sul canale Raisport 58 in “dribbling” sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Replica assicurata sette giorni dopo, mercoledì 25 febbraio, al PalaRomare di Schio (stesso orario) e in caso di “bella” si ritornerà in Laguna martedì 3 marzo. Se ne evince che nulla conta lo scarto di punti in attivo o in passivo nei primi due atti, ma solo chi vince e chi perde: a due vittorie si passa il turno, accedendo ai quarti di finale di Final Six. I precedenti stagionali sorridono a Schio, vincitore in campionato due volte su due e pure in Supercoppa nel primo trofeo dell’annata già incamerato, seguito dalla Coppa Italia (contro Derthona).

Il vantaggio decisivo del fattore campo è andato di diritto alle veneziane di coach Mazzon in quanto terze classificare nel gruppo F, mentre le Orange di LaPeña hanno agguantato il 4° e ultimo posto buono per i Play-In in extremis, nonostante le due franchigie italiane abbiamo concluso la seconda fase con un record identico di 7 vittorie e 5 sconfitte. Tutto cancellato, ora, al netto del vantaggio della “doppia” in casa al Taliaercio, per una sfida che si apre il 18 del mese in corso e che saprà appassionare i tifosi e gli addetti ai lavori del basket italiano. Si tratta di uno dei duelli di spareggio, e l’altro è altrettanto carico di significati forti, visto che a sfidarsi sono le detentrici di Praga e le potenziali padrone di casa iberiche di Zaragoza (Casademont )che potrebbero quindi fare da spettatrici a casa propria in caso di sconfitta.

Sul fronte giocatrici arancioni, assicurato il rientro in organico di Ceci Zandalasini, che si è aggregata alle compagne negli ultimi giorni di allenamento, anche se il suo apporto sarà da valutare stasera e sarà probabilmente “a regime” nella seconda ed eventuale terza partita. Fuori dai giochi, come noto, la sola Panzera. In canotta Reyer la fresca ex Dojkic, nel 2025 scudettata con il Famila in finale proprio contro le veneziane. Tra le avversarie si è rivista l’astro nascente del basket azzurro che gioca in orogranata, Matilde Villa, ai box per 8 mesi per la rottura di un legamento crociato di un ginocchio. La curiosità: Arbitri internazionali oggi nonostante la sfida tutta italiana, da Estonia, Lettonia e Gran Bretagna.

