Famila “affonda” Venezia: è dominio in Italia. Ora tocca al bivio europeo al PalaRomare

Tempo di smaltire la fatica e di incanalare la gioia per il derby veneto vinto a Venezia e, con la leadership in Italia conclamata, il Famila Schio si appresta ora a lanciarsi nell’ennesima battaglia europea. Il dodicesimo duello internazionale di questa stagione sarà quello a tutti effetti decisivo per poter ambire alla Final Six continentale, ripresentandosi come nel 2024 al gran ballo delle vip della pallacanestro femminile.

Domani sera in casa, al PalaRomare di zona Campagnola a Schio di arancione bardato e che si preannuncia sicuro sold out, andrà in scena Famila-Bourges, con un solo imperativo categorico: vincere per accedere agli spareggi tra le terze e le quarte dei due gironi e raggiungere le quattro migliori al termine della seconda fase. Si gioca alle 20 con diretta streaming sul canale Youtube di Euroleague Women.

Prima del domani, giusto fare un passo indietro a domenica sera, celebrando la strepitosa “presa” del Taliercio, con un punteggio finale di 80-69 in trasferta, e con pure il forfait di Zandalasini infortunata tra le big vicentine. In una serata in cui la Shepard stellare di questi tempi viene imbrigliata dalle rimbalziste veneziane, lodi a Laksa e Conde su tutte in zona punti, ma è la prova di squadra matura e autorevole a portare altri punti d’oro in serie A1 al Famila. Con lo scontro diretto tra seconda (la Reyer) e la prima e imbattuta Famila Schio di fatto a consegnare il titolo di prima testa serie e di miglior team rosa nella regular season alle altovicentine, in attesa del suggello della matematica. Da dire subito che pure Venezia “naviga” in mari agitati in Euroleague Women al pari delle Orange, anche loro alle prese tra poco con un identico bivio continentale, e anche in Laguna si patiscono acciacchi di questa fase clou della stagione: per le locali nel derby di vertice non hanno giocato Pan ed Holmes, così come Zandalasini e Panzera tra le ospiti.

Ora il capitolo europeo. Tutto può accadere tra mercoledì e giovedì, dall’esclusione di tutte e due le portacolori tricolori, dopo un ruolino di marcia non entusiasmante composto di 6 vittorie e 5 sconfitte fuori dai confini nazionali per entrambe, alla qualificazione di Reyer e Famila con terribile contro fratricida all’eventuale Play-In di spareggio. Dopo aver gettato al vento la prima chance di chiudere i conti e garantirsi una miglior “piazza” con il ko recente di Praga in casa delle campionesse in carica dell’Usk – sotterrate invece al PalaRomare -, il Famila proverà a contare ancora sul fattore campo che raramente delude il popolo di fede arancione. Ci sono le francesi del Bourges, però, anche loro quasi imbattibili in casa, e che porteranno tutta una stagione in Veneto da mettere in palio in 40′ effettivi di fuoco. Il 92-81 dell’andata avrebbe regalato un solido +11 in caso di arrivo a braccetto a favore delle transalpine, ma occhio che il 4° posto in coabitazione a 17 punti, di fatto, manderà fuori dai giochi la perdente di stasera. Scledensi che potrebbero addirittura agganciare il 3° posto e quindi l’Usk, ma solo in caso di capitombolo improbabile al cospetto dell’altra francese già eliminata, il Flammes Carolo.

IL TABELLINO DEL MATCH DI SERIE A1

Reyer Venezia-Famila Wuber Schio 69-80

Parziali 17-20, 13-22, 19-17, 20-21

Reyer Venezia: Charles 13, Nicolodi 8, Pan 0, Pasa 16, Cubaj 6, Dojkic 11, Fassina 3, Santucci 1, Mavunga 11, Sablich ne, D’Este ne.

Famila Wuber Schio: Sottana 7, Zanardi 3, Verona 12, Conde 13, Andrè 7, Zandalasini ne, Badiane 8, Keys 6, Shepard 6, Laksa 18.

