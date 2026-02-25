Famila e Reyer, verdetto Final Six rinviato. Venezia sbanca Schio, si va alla “bella”

Il fattore campo non lascia scampo ma, inusualmente, per chi lo ha a favore. Il Beretta Famila Schio spreca il match point casalingo per la Final Six di Eurolega, perdendo per 72-79 contro una solida – stavolta fino all’ultimo minuto – Umana Reyer Venezia, rimandando il verdetto inappellabile dei Play-In a martedì prossimo, con gara 3 di spareggio al Taliercio di Mestre. Non bastano i 2500 spettatori del PalaRomare di Schio, quasi tutti dal “cuore” di sponda arancione, per spingere Sottana e compagne al bis dopo il 68-66 corsaro di sette giorni prima in Laguna, sbancando il fortino delle orogranata.

Restituito lo sgambetto dalle veneziane, con più margine – ma ininfluente – sospinte da una Holmes in serata di grazia (19 punti per lei, così come Shepard per Schio), con il fattore difesa e la quota rimbalzi a risultare decisivi nello spostare l’ago della bilancia a favore degli ospiti. Il dato di 42 a 30 “teleguidato” da Cubaj, asso azzurro, sui rimbalzi, certifica la loro superiorità in questo fondamentale, ma manca all’appello anche la freddezza sui tiri liberi, con ben 8 errori su 15 tentativi. A ingrigire ancor più le stats del Famila la scarsa vena al tiro da tre (qui come Venezia).

Così come un paio di passaggi gettati al vento nel momento topico del duello tutto veneto, al contrario di quanto accaduto all’andata in cui nei tre minuti finali era riuscito quasi tutto alla perfezione. Peccato per l’infortunio (distorsione a una caviglia) patito in corsa da Olbis Andrè, fino a lì forse la migliore delle vicentine con 9 punti in meno di metà partita e tanta sostanza. Nota positiva in una serata di delusione, l’apporto in crescita di Zandalasini, sia in termini di minutaggio che di punti di qualità messi a segno.

Si parte con uno spettacolo a tinte arancioni offerto dai tifosi di casa ed è subito duello su ogni pallone in volo. Partita di altissimo livello per agonismo e velocità di scambi, un po’ meno sulla precisione al tiro ma la pressione sulle giocatrici si respira in tutto il palasport. Approccio migliore del Famila, che si guadagna un margine iniziale sul 14-9, ma Venezia non si fa staccare e anzi migliora in tutto col passare dei minuti, sopravanzando pur senza mai dare lo scossone, con Sottana e compagne a ricucire subito ogni strappo. In prima linea anche il patron Marcello Cestaro, che nonostante gli “anta” nella ripresa salterà a bordocampo per incitare le due beniamine durante un time-out.

Non a caso si va al riposo sul 36-36, fotografia perfetta di un equilibrio effettivo. Altra storia la ripresa, in cui non si assiste mai a una superiorità netta di Holmes e socie, ma via via le sfere a spicchi conquistate sotto le plance finiscono più tra le mani avversarie che poi ne fanno tesoro, pur se per ben due volte le arancioni tornano sopra nel terzo quarto. Più volte Shepard, Verona e Laksa sembrano dare il “la” a una riedizione del match del Taliercio, ma stavolta non è serata e la Reyer vince con pieno merito, ribaltando ora anche il pronostico sul 51 a 49 in termini percentuali. Anche se, a ben vedere, il fattore campo non è che sia proprio questo gran vantaggio!

IL TABELLINO DEL MATCH – Beretta Famila Schio-Umana Reyer Venezia 72-79

PARZIALI 17-18, 19-18, 17-21, 19-22

Beretta Famila Schio: Mestdagh ne, Sottana 6, Zanardi 2, Verona 11, Conde 2, Andrè 9, Zandalasini 13, Badiane 2, Keys 1, Shepard 19, Laksa 7.

Umana Reyer Venezia: Charles 8, Villa 4, Nicolodi ne, Pan 8, Pasa 4, Cubaj 7, Dojkic 13, Fassina ne, Santucci 7, Mavunga 9, Holmes 19.

Nell’altro incontro internazionale dei Play-In la serie di spareggio si chiude subito sul 2-0 a favore del Casademont Saragozza, che sbatte fuori le campionesse continentali in carica dell’Usk Praga e si giocherà così la Final Six in casa. Il 73-66 finale da “prove generali” sul parquet spagnolo lancia le iberiche come quinta qualificata. La sesta sarà giocoforza una squadra italiana, una tra Famila e Reyer.

Qui sotto il racconto di Gara1.

