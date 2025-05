I 10 mila del “Menti” suonano (e cantano) la carica. Il “Lane” riparte dal +1 sul Crotone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto esaurito, e non poteva essere altrimenti, per il quarto di finale di ritorno di stasera allo Stadio Romeo Menti di Vicenza con di fronte il Lane biancorosso al Crotone. Si riparte dal 2-1 esterno maturato allo Scida, in Calabria, dunque con un gol di margine a favore di Costa e compagni, che potranno beneficiare dell’erbetta di casa e soprattutto del supporto dei 10 mila supporters vicentini. A fronte di 250 tifosi del Sud ospiti attesi in Veneto ad occupare lo spicchio loro riservato.

Calcio d’inizio alle 20 nel dischetto di centrocampo del Menti, allora, questa sera. In palio ci sarà il pass per la semifinale playoff di serie C Now, che vede ancora in corsa 8 pretendenti all’unico invito a salire in serie B. Da ricordare che il L.R. Vicenza, testa di serie in virtù del 2° posto di regular season nel girone A, è entrato in scena proprio in questo turno.

Alla grande, per quanto visto in Calabria. Dimostrando di aver ben capitalizzato i 20 giorni di break da partite ufficiali, utili per recuperare uomini – acciaccati – e serenità – delusioni da smaltire per la volata finale persa con i cugini patavini – in vista delle fatiche dei playoff in corso. I gol di Leverbe con la solita inzuccata di testa sul solito angolo mancino del pittore di parabole Costa e di Ferrari in deviazione fortuita su tiro da fuori dei De Col hanno permesso alla squadra di Vecchi di racimolare un vantaggio ulteriore. Che si aggiunge al pass assicurato in caso di pareggio complessivo nella somma gol dei due confronti: il Lane infatti passerà il turno stasera con vittoria, pareggio oppure ancora con sconfitta con una rete di scarto. Il Crotone, 4° nel suo girone, in altre parole deve aspirare al colpo grosso, vincere di (almeno) due gol

In vista di un match di ritorno in cui si può azzardare la conferma del modulo 3-5-2 visto domenica a Crotone, probabile ma non certo, per spingere fuori dalla corsa un’avversaria di spessore, capace di “far fuori” sia la Juve Next Gen che il Feralpisalò, quest’ultima una delle più accreditate alla vigilia per la salita in B, come testimoniavano loro malgrado i calciatori vicentini, sconfitti 2-0 in riva al Garda in campionato. Nessuna squalifica in casa Vicenza, che però non può contare sul quinto di attacco, Capone (infortunato), due invece i “cattivi” fuori causa tra gli ospiti: Di Pasquale e Cargnelutti.

Intanto, un curioso errore – e “peccato” veniale – sul sito web ufficiale del club biancorosso, che nella grafica degli appuntamenti in calendario mette di fronte il Vicenza al Vicenza nel duello di ritorno di questa sera. Un lapsus, perdonabilissimo, quasi a voler far trasparire che il destino dei biancorossi dipende solo ed esclusivamente da loro. Ma si scherza, non è reato, ovviamente.

Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.