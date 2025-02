Il Lane riparte dopo la beffa nel derby: a Lumezzane il “petardo” di Rauti vale 3 punti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Terzetto di testa che vince nel girone A, con il Padova in pompa magna (sonoro 3-0 ieri al Giana Erminio), il Feralpisalò terzo che la spunta con il Caldiero (3-2 esterno) e in mezzo al podio il L.R. Vicenza che piazza la vittoria da massimo risultato col minimo sforzo in quel di Lumezzane, tornando dal Bresciano con tre punti nello zaino reso “pesante” da portare dal derby-beffa (1-1 agguantato dalla leader nel recupero) con il Padova.

A decidere è Rauti, in gol al primo tempo, con l’ex punta del Rimini a firmare il 5° sigillo personale. Azione rapida in ripartenza, assist di Zona alla duecentesima partita col Vicenza. Sarà il gol decisivo della partita. Difficile pensare di sferrare clamorose scalate alla vetta segnando sì e no una rete per partita come avviene da un mese a questa parte: sono solo tre, infatti, i gol realizzati negli ultimi 360′ ufficiali.

Si gioca di fronte ad appena 700 spettatori, in maggioranza del “Lane” (420), e non è una novità sui campi di serie C. I biancorossi passano in vantaggio con Rauti, reclamano poco dopo per un rigore non concesso per un fallo di mano in area – anzi, più un abbraccio della sfera di un difensore convinto di aver subito un fallo non ravvisato, vedi video in calce al testo -, poi nella ripresa sciupano le tre occasioni per il raddoppio della serenità, compresa una traversa colpita da Rauti, scelto in avvio dal 1′ in tandem con Ferrari (di nuovo titolare) per formare la coppia d’attacco di partenza. Morra e Rolfini entrano da metà ripresa in poi. La vittoria ottenuta nel blitz di Lumezzane è limpida visti i rischi radi occorsi dalle parti di Confente, e non solo per la nebbia fitta nel secondo tempo, ma preoccupa il blocco in fase realizzativa seguito al poker rifilato all’Alcione (4-1).

Per l’Arzignano Valchiampo il duello con la Virtus Verona si conferma fonte di patimenti. La sconfitta per 2-0 di sabato fa eco a quella per 2-1 patita all’andata, questa volta con il campo amico dello Stadio Dal Molin sotto i tacchetti. Il vantaggio siglato dallo sprinter De Marchi nel primo tempo in contropiede non viene compensato nei 90′ nonostante le chance siano abbondanti (due palle gol sprecate da Jallow), e nel finale il secondo graffio firmato da Cuel da fuori manda le “VV” ancora più avanti, nel terzetto ai piedi del podio. In attesa del derby bergamasco in posticipo tra Albinoleffe e Atalanta junior. In grande forma la compagine scaligera, che firma la quinta vittoria di fila.

I VIDEO HIGHLIGHTS DEI MATCH DELLE VICENTINE