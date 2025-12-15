Il Lane vince di misura in casa della “Pergo” e riallunga sul +12 in classifica

Metà dicembre da punti multipli e d’oro per le due vicentine di serie C, che incamerano due vittorie fondamentali nei rispettivi percorsi e target di campionato 2025/2026. Successi sia per il L.R. Vicenza (1-0 alla Pergolettese in trasferta) che per FC Arzignano Valchiampo, che al Dal Molin regola la Pro Patria per 2-1. Doppia vittoria di misura che rilancia la leader biancorossa nuovamente a +12 sulla prima inseguitrice, il Lecco, allungando al contempo la serie positiva e l’imbattibilità a 18 partite stagionali (in campionato. Allo stesso modo, per il team gialloceleste, lo scacco matto alla “PP” consente di allontanarsi dalla zona playout e di puntare a quella playoff.

Guardando ai gol novità assoluta è il centro di Giulio Pellizzari, 21enne mancino e vicentino doc alla sua prima rete al Vicenza che l’ha cresciuto e lanciato tra i “pro”, tra un prestito e l’altro. In Ovest Vicentino ci ha ripreso gusto a quanto pare Mattioli, ma il matchwinner nel finale di gara è Nanni. Il club berico è di gran lunga il migliore di tutta la serie C per punti conquistati e striscia di risultati con attivo, per un cammino da record fin qui composto da 14 vittorie e 4 pareggi.

Guardando al confronto di Crema, allo Stadio Voltolini non ha certo entusiasmato domenica il L.R. Vicenza formato export di Fabio Gallo, che ha faticato parecchio per superare una “Pergo” con molti limiti e pure rimasta in 10 per mezz’ora, addirittura in 9 nel finale di gara. Da ricordare l’assenza di capitan Filippo Costa tra i vicentini, squalificato, a sua volta per il rosso della partita precedente. Ma questo “Lane” robusto e che bada al sodo non è la prima volta che porta a casa i tre punti senza brillare, facendo altra legna per l’inverno ormai alle porte anche per il calendario delle stagioni. All’ultima di andata e dell’anno 2025, domenica prenatalizia con di fronte la Triestina già di fatto condannata alla discesa in serie D per la squadra in fuga in testa (14.30), altra piemontese per l’Arzichiampo, in trasferta a Vercelli. In entrambi i match, palla al centro alle 14.30 del 21 dicembre.

I VIDEOHIGHLIGTS DELLE VICENTINE

