Supercoppa, alle 18 la finale Famila-Venezia. 60-42 ieri col Campobasso

Inizia alle 18 al PalaRomare a Schio la finale di Suupercopp italiana col Reyer Venezia. Ieri sera 27 settembre in una serata poco prolifica in fase offensiva, Schio ha costruito la sua vittoria con una difesa granitica che le ha permesso di superare una combattiva Magnolia per 60-42.

Partita spigolosa, con tanti errori al tiro da ambo le parti ma anche con difese che hanno reso veramente difficile la vita agli attacchi. Steinberga, Conde e Sottana hanno brillato per punti realizzati mentre Badiane si è fatta notare a protezione del ferro: queste sicuramente le protagoniste principali di un successo comunque sudato contro La Molisana che, al contrario di sette giorni fa, non si è fatta sorprendere dal Famila Wuber e, pur trovando enormi difficoltà a segnare, ha sfoderato una difesa difficile da superare.

Oggi, domenica 28 settembre, alle 18 l’ennesimo capitolo della supersfida con l’Umana Reyer che ieri pomeriggio ha travolto 83-38 l’Alama San Martino di Lupari. Sarà il primo confronto tra le due formazioni più importanti del campionato anche se, essendo a inizio stagione, sono entrambe ancora un cantiere aperto (soprattutto Schio che cambierà poi volto con l’arrivo delle atlete ora assenti). Biglietti disponibili su Familabasket.it mentre la partita sarà trasmessa in chiaro su Flima.tv.

La cronaca del match

Inizio a polveri bagnatissime per le due squadre che impiegano più di 3 minuti a sbloccare la contesa con Gray e Steinberga che, assieme alla tripla di Sottana al 6’, fissano il punteggio sul 10-4. Morrison si sblocca per Campobasso mentre Steinberga continua a segnare per il Famila: 14-6 alla prima sirena.

Dopo un paio di minuti si sbloccano anche Verona e Conde mentre La Magnolia impiega di nuovo 4 minuti per trovare il primo canestro del quarto con Makurat che segna in mezzo ad altre due giocate di Verona e Conde: 23-8 al 16’. La spagnola orange e la polacca molisana infilano due gran triple che accendono la gara: 28-13 a metà gara.

Fatica a decollare il punteggio anche nella terza frazione con Steinberga che è l’unica che continua a garantire continuità offensiva per le orange mentre Makurat e Morrison sono le più in palla per le ospiti: 36-21 al 26’. Partendo dalla difesa, le molisane provano a rimettersi in corsa ma il canestro in contropiede di Conde smorza l’entusiasmo e costringe coach Sabatelli al timeout: 42-27 al trentesimo.

Sottana tocca la doppia cifra, Andrè si sblocca con il primo canestro dal campo ed il Famila tocca anche il +20 subito annullato però dalla Molisana che perde nel frattempo Miccoli per 5 falli. Anche Ilaria Panzera riesce ad iscriversi al tabellino segnando dall’arco e poi con un grande slalom in area. Non ha la stessa fortuna invece Mestdagh che non riesce a trovare il canestro in più di un’occasione a lei congeniale. Il finale al PalaRomare è di 60-42 e le orange domani giocheranno la finale contro le cugine dell’Umana Reyer.

– – – – –

Famila Wuber Schio – La Molisana Campobasso 60-42 (14-6, 28-13, 42-27)

Famila Wuber Schio: Mestdagh 0, Sottana 11, Zanardi 0, Verona 5, Conde 15, Steinberga 17, Panzera 5, Andrè 7, Badiane 0, Keys 0

La Molisana Magnolia Campobasso: Pastrello ne, Simon 4, Giacchetti 0, Trimboli 0, Meldere 4, Makurat 7, Cerè 0, Miccoli 3, Madera 10, Gray 6, Morrison 8.

– – – – –

