Tricolori di ciclismo al via, si scala la mitica “Rosina”. Oggi doppio start con le crono

Scatta dal cuore di Bassano del Grappa la corsa al tricolore di ciclismo su strada 2020. Un week end in cui i migliori corridori italiano si affronteranno sulla strade del Vicentino e del Padovano, tra corse a cronometro e in linea. Oggi ai blocchi di partenza le donne con la cronometro individuale rosa in partenza alle 16.15, poi alle 18.30 sarà la volta degli uomini. Vicentino anche il marchio che sponsorizza la manifestazione sportiva: la Faizanè, infatti, premierà il vincitore del Gpm sui passaggi della “Rosina”:

Per entrambe le kermesse start da piazza Libertà nella città del Ponte degli Alpini e arrivo a Cittadella, nella variante al maschile dopo aver “assaporato” la mitica salita taglia gambe della Rosina sulle colline di Marostica, che sarà protagonista del gran finale di domenica. Spazio agli specialisti dell’orologio quindi, nella giornata inaugurale del venerdì. Due i percorsi: da 35 chilometri per la gara femminile, 39 invece per i professionisti dei pedali al maschile, da percorrere ben 12 volte in tutto nel circuito da 254 chilometri complessivi.

Tra le donne pronostici tutti a favore di Elena Cecchini (Fiamme Azzurre), bicampionessa in carica che punta dritto alla tripletta oltre che al titolo assoluto su strada già peraltro tre volte in bacheca. Pronta a sorprendere tutti anche l’intramontabile campionessa di casa, Tatiana Guderzo, compagna di squadra e pentacampionessa italiana nella sua carriera di ciclista internazionale, che conosce i saliscendi e i rettilinei della zona come le sue tasche. Cinque in tutto le cicliste vicentine al via, una “flotta” che correrà in competizione l’una contro l’altra per guadagnarsi una medaglie e puntare a una maglia azzurra. Start alle 16.15, Bassano del Grappa, Marostica, Schiavon, Pianezze e Colceresa le principalei “tappe” vicentine del doppio circuito per poi puntare su Cittadella per fermare il tempo prima delle avversarie.

Poco più di dure ore dopo (18.30), quando si conosceranno già i nomi delle migliori che precedono il via degli uomini, tutti a rincorrere il tempo che fisserà Filippo Ganna (Ineos). E’ lui l’uomo da battere in campo italiano, non solo per la casacca da campione nazionale della specialità in carica ma in virtù della collezione di medaglie mondiali su pista che ne hanno fatto uno degli alfieri olimpionici della spedizione azzurra in preparazione per i Cinque Cerchi di Tokyo, rinviati come noto al 2021. Una ventina qui i concorrenti al via, tre i portacolori vicentini: Boaro, Casarotto e Bevilacqua. La pedana di partenza sarà la stessa in piazza Libertà a Bassano del Grappa, identico anche il traguardo, mentre sarà il percorso più lungo. Domani la telecronaca in differita su Rai Sport HD, domenica diretta della corsa in linea dalle 14.45 su Rai2.

Per quanto riguarda la viabilità le informazioni utili per i cittadini dei paesi coinvolti sono disponibili nei siti istituzionali dei comuni dove risiedono. La circolazione in alcune vie e strade interessate dai percorsi programmati sarà invece normale domani, sabato, giornata di riposo nel weekend sportivo dedicato al ciclismo. Poco meno di un centinaio i volontari che saranno da oggi distribuiti su incroci e accessi per garantire la sicurezza e le indicazioni utili a chi si “affaccerà” alla kermesse tricolore, anche il pubblico non sarà ammesso. Niente tribune o agglomerati di persone lungo i tracciati come specificato dal prefetto di Vicenza, infatti, con le forze dell’ordine a vigilare. Un campionato italiano non può essere definito come una “prova generale”, ma va ricordato che il prossimo 2 settembre la stessa zona del Bassanese ospiterà una tappa del Giro d’Italia – la Marostica-Rosà – slittato a fine estate da maggio a causa della pandemia.

“La nostra azienda è da sempre vicino allo sport tricolore – ha dichiarato Martino Dal Santo, presidente dell’azienda di Zanè -. Dal 2018 sosteniamo il ciclismo italiano e attualmente siamo title sponsor dell’unico team composto al 100% da atleti italiani, per lo più giovani, ben 5 dei quali veneti. Come azienda abbiamo voluto fortemente sostenere un evento ciclistico di questa portata e importanza che si svolge sul nostro bellissimo territorio in un anno complicato. Ringrazio Filippo Pozzato e Jonny Moletta per l’impegno profuso nel creare un evento di altissimo livello in Veneto. Come Faizanè, per il legame che abbiamo con il nostro territorio e con lo sport e il ciclismo italiano è stato naturale farne parte.”