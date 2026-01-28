Une “fetta” di Praga per proseguire il sogno europeo: Famila Schio sfida le regine 2025

Seconda tappa del rettilineo finale che, in tre partite, sta per decidere le sorti del cammino in Europa del Beretta Famila Schio, impegnato nel lotto delle 12 migliori squadre di basket rosa del continente, che diventeranno prima 8 e poi 6 in vista delle fasi finali. Incamerata la più che entusiasmante vittoria di giovedì scorso sul Girona con un 85-74 al PalaRomare che vale oro in caso di arrivo a pari punti (+2 negli scontri diretti) e pure il “favore” offerto dalla cenerentola Flammes – che ha fermato le connazionali francesi del Bourges – stasera alle 19 le arancioni saranno artefici del loro destino, impegnate in capitale della Repubblica Ceca contro l’Usk Praga.

Si tratta infatti del penultimo turno della seconda fase di Euroleague Women, l’apice della stagione 2025/2026 che vede Famila e Reyer Venezia protagoniste in due diversi gironi. In un labirinto di esiti su entrambi i fronti nella fase clou.

Le altovicentine si ritrovano adesso, a soli 80 minuti effettivi dal gong, in una situazione più che mai intricata per quanto riguarda la classifica: a pari merito al 3° posto del gruppo di riferimento, un punto dietro le spagnole del Girona (seconde) e in coabitazione con le sole transalpine ancora in corsa – Tango Bourges – e con le ceche dell’Usk, campionesse in carica. Arancioni in ballo dopo aver vinto (in casa) e perso (in trasferta) con entrambe le concorrenti, delle quali una delle tre rimarrà esclusa dalla Final Six.

Già qualificato invece il Galatasaray, 1°, ma c’è anche da rilevare che se è vero che i pass per rimanere “vivi” sarebbero sì quattro, ma solo i primi due permettono l’accesso diretto alle semifinali. Per terza e quarta, sarà spareggio incrociato – e infuocato – con i due team dell’altro girone, i cosiddetti Play-In. Partita Usk Praga-Famila Schio in diretta esclusiva sul canale Youtube di Euroleague Women, con attenzione rivolta anche al duello tra Girona e Bourges di scena domani sera in Spagna. Da dire che, incroci di risultati alla mano, emerge almeno una solida certezza: in caso di vittoria domani il Famila sarebbe aritmeticamente qualificato per un Play-In con una giornata di anticipo altrimenti tutti i discorsi sarebbero rimandati alla prossima e ultima giornata. Purtroppo Schio dovrà rinunciare a Zandalasini oltre all’ormai lungodegente Panzera. Sarà invece una partita estremamente speciale per Maria Conde che torna per la prima volta alla Kralovka Arena da avversaria, così come per Salaun, fino a maggio a Schio.



