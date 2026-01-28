40 centimetri di neve a Campogrosso, strada interrotta: l’appello dei gestori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nevica e piove sulle montagne vicentino e con quaranta centimetri di neve il Rifugio Campogrosso di Recoaro è raggiungibile solo a piedi.

Ad avvisare, per evitare rischi e problemi al traffico, sono i gestori del rifugio che attraverso la pagina facebook informano: “Nella giornata di oggi sono caduti altri 40 centimetri di neve ma da questo pomeriggio sta piovendo anche quassù. Intorno al Rifugio siamo sempre intorno ai 40 centimetri. Al momento pertanto siamo raggiungibili solo a piedi. La strada che sale da Recoaro è stata temporaneamente chiusa nei pressi del Rifugio alla Guardia: vi aggiorneremo sulle condizioni della strada appena ci saranno novità.

Dal versante trentino di Pian delle Fugazze: la Strada delle 7 fontane presenta circa 40 cm di neve fresca. Consigliamo scarponi e ciaspole. Anche sul sentiero delle malghe consigliamo scarponi e ciaspole. Il versante del Ponte Avis ha oltre 20 centimetri di neve il Ponte AVIS è chiuso al transito e sconsigliamo questo versante.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.