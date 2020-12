Vicenza-Cosenza domenica sera alle 21: posticipo di B per il Lane

Dopo il pareggio esterno contro il Monza, il Vicenza torna in campo. Domenica infatti, alle 21 (maltempo permettendo), andrà in scena al Menti il match contro il Cosenza. Un domenica sera diverso per i tifosi vicentini, che, sebbene da casa, non vedono l’ora di rivedere i propri giocatori tra le mura amiche.

Il Lane viene da due pareggi consecutivi: quello di sabato scorso, in casa dell’Empoli, e appunto quello di Monza. Nonostante partissero da sfavoriti in entrambe le partite, i biancorossi sono stati in grado di mantenere un ritmo alto e di portare a casa due punti preziosi. Ora arriva un’altra bella sfida, che dirà tanto sul cammino intrapreso dal Vicenza.

Come detto, lo scontro in prima serata vedrà come ospite il Cosenza. Entrambe le squadre hanno conquistato 8 punti, frutto di una vittoria e 5 pareggi: un dato che fa capire quanto la sfida di domani potrà essere equilibrata. Il Lane ha una partita in meno, e vincere sarebbe l’occasione per scalare posizioni in classifica.

Mister Di Carlo è fiducioso perché, dopo le difficoltà (covid e infortuni vari), la squadra è più unita ed ha capito i meccanismi del calcio di Serie B. Non sarà un match facile, ma l’importante è partire con la giusta mentalità predicata dall’allenatore biancorosso.

Infine, è iniziato il percorso di riabilitazione per il centrocampista Simone Pontisso; i suoi compagni dovranno dare il 100% anche per lui. In attesa di rivederlo presto all’opera, la parola passa ai protagonisti della sfida.