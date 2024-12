Serie B: il Sassuolo cade a Pisa, pari Spezia e Samp. Ok la Cremonese, spettacolo tra Brescia e Modena

Il Boxing Day della Serie B chiude il girone d’andata e riapre i giochi per la vetta. Il Pisa batte 3-1 il Sassuolo e si riporta a -3 dalla capolista. Non ne approfitta invece lo Spezia, che pareggia al 92′ contro il Mantova (1-1). Cadono Salernitana e Cremonese. Si risolleva il Palermo, successi anche per Reggiana e Cittadella. Pari tra Brescia e Modena (3-3), Cosenza-Catanzaro (1-1) e Sampdoria-Carrarese (1-1).

Pisa-Sassuolo. I neroverdi non allungano in classifica: a Pisa finisce 3-1 per Filippo Inzaghi. Il big match dell’Arena Garibaldi si infiamma nella seconda metà del primo tempo. Dopo il gol annullato a Laurienté ci pensa Tramoni a depositare in rete al 24′. Nove minuti dopo, Touré insacca da pochi passi: è 2-0. Al 61′ arriva il clamoroso tris. Sugli sviluppi di calcio di punizione è di nuovo Tramoni che di testa la insacca: doppietta e 3-0 per il Pisa. Al 70′, i neroverdi accorciano le distanze con Pierini. Finisce 3-1 e si riapre ufficialmente la corsa alla promozione, col Pisa ora a -3 dal primo posto del Sassuolo, al secondo ko in campionato.

Spezia-Mantova. Lo Spezia non approfitta del ko del Sassuolo e fa solo un passetto verso la capolista, restando a -5: è 1-1 col Mantova. I liguri, imbattuti in casa, spingono in avvio ma vengono colpiti a sorpresa al 18′ dal colpo di testa di Debenedetti, che firma l’1-0 del Mantova. E’ Falcinelli a siglare l’1-1 al 93′. Occasione persa per il Mantova, che sale a quota 23 punti e manca una clamorosa vittoria esterna in dieci. Lo Spezia, invece, resta terzo: 38 punti in 19 gare, -5 dalla vetta e un solo ko nel girone d’andata.

Frosinone-Salernitana. Prosegue la crisi della Salernitana che raccoglie l’ennesimo ko, 2-0 col Frosinone. Faticano ad avere qualità nella manovra e si prendono qualche rischio di troppo i campani, in un match carico d’errori e incapace di decollare fino alla mezz’ora. E’ nella ripresa che i ciociari passano. Prima con Kvernadze e poi con Ambrosino. Vince 2-0 il Frosinone, che esce dalla zona rossa: 19 punti e quartultimo posto, a +1 proprio sulla Salernitana (18).

Cesena-Cremonese. Cade a sorpresa il Cesena, sconfitto 1-0 da una Cremonese che torna tra le prime quattro della Serie B. L’equilibrio tra le due squadre resiste fino al 60′. Qui arriva il vantaggio per i grigiorossi, che avevano preso le redini del match: Vazquez ispira per la rete da fuori area di Jari Vandeputte, che torna a essere efficace in questo campionato dopo un avvio complesso, siglando l’1-0 al 60′. La Cremonese si porta a 29 punti, il Cesena perde terreno e si ferma a quota 25.



Reggiana-Juve Stabia. Risale la classifica la Reggiana, che interrompe il buon momento della Juve Stabia: 2-1 a sorpresa per i padroni di casa. La Reggiana che sale a 21 punti, +3 sulla terzultima. Juve Stabia sempre in zona-playoff con 28 punti, ma la Cremonese la scavalca: i campani sono quinti.

Brescia-Modena. Pirotecnico match tra il Brescia e il Modena al Rigamonti, con dei continui ribaltoni e capovolgimenti di fronte fino al 3-3 finale. Un punto meritato per le due squadre. Il Brescia sale a 22 punti, Modena a ridosso della zona-playoff e a quota 24.



Cosenza-Catanzaro. Il derby calabrese tra il Cosenza e il Catanzaro si chiude sull’1-1 dopo 17 minuti di recupero e un rigore trasformato al 104′. Il Cosenza resta ultimo con 17 punti, ma aggancia il Südtirol: zona-playout a due punti. Catanzaro a quota 24 e ai bordi dei playoff, dopo aver visto sfumare la vittoria.

Südtirol-Cittadella. Il Südtirol sogna a lungo il terzo risultato utile consecutivo con Castori, ma crolla: 2-1 dal Cittadella e ultimo posto per i bolzanini a quota 17 punti, il Cittadella sale a quota 20 e a +2 sulla terzultima.