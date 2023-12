19esima di Serie B: Il Parma è campione d’inverno

Spezia – Modena 1 a 1: il gol arriva al 64', quando Gelashvili stende Falcinelli e causa un rigore: il Modena la sblocca così con Palumbo, che non sbaglia. Lo Spezia reagisce subito, ma Salvatore Esposito ed Antonucci non trovano la porta. Il forcing prosegue nel finale, con Gagno decisivo su Krollis e il pareggio al 92': Salvatore Esposito pesca Gelashvili, che insacca di testa.

Ternana – Pisa 1 a 1: la Ternana cerca il gol con insistenza nei primi minuti, ma si spegne a metà del primo tempo con la rete di Tramoni, che sfrutta l’assist di Piccinini per girare in rete, ma per l’1-0 è decisiva la deviazione di Lucchesi. È Sorensen, ex difensore della Juventus, a pareggiare in tap-in al 46'.

Lecco – Sudtirol 2 a 1: a inizio ripresa il centrocampista del Lecco tocca di mano in area e l'arbitro Monaldi assegna il rigore. Sul dischetto va Casiraghi, che sceglie la soluzione centrale e fa 1-0. Il Lecco trova il pari con Novakovich, intorno all'ora di gioco poi la doppietta a un quarto d'ora dalla fine con un altro colpo di testa. Dalle 18.00 in campo Palermo – Cremonese mentre alle 20.30 sarà la volta di Sampdoria – Bari.

non si fanno male, in una sfida tatticamente molto bloccata, che si chiude con uno scontato 0-0. La prima occasione è dei veneti, che spingono con Pittarello. Al 25' Di Tacchio tocca col braccio ed è rigore per il Cittadella, che Viviano para a Pittarello. Si ribatte e l'attaccante, coraggioso, si ripresenta sul dischetto e sbaglia ancora: traversa. Nel finale spinge il Cittadella, ma il risultato non si sblocca. I veneti salgono a quota 33 e restano in corsa per i playoff. L'Ascoli è invece penultimo, con lo Spezia, a quota 17.