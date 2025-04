Serie A: Bologna e Lazio frenano nella corsa Champions. Cagliari, colpo salvezza

Partite valide per l’Europa e per la lotta per non retrocedere hanno chiuso la 34esima giornata di Serie A. Il Bologna non va oltre lo 0-0 in casa dell’Udinese e rallenta nella corsa alla zona Champions League, stesso discorso per la Lazio che comunque evita la sconfitta interna contro il Parma rimontando dallo 0-2, colpo salvezza del Cagliari a Verona. In tal modo diventa sempre più incerta la sfida per i vari piazzamenti che valgono Champions, Europa League e Conference. Adesso, tra i 65 punti dell’Atalanta terza in classifica e i 59 della Fiorentina, ci sono 6 squadre racchiuse in 6 punti. Mentre in coda, con il Monza già retrocesso, quasi sicuramente saranno: Lecce (27 punti), Venezia e Empoli (entrambe a quota 25), a lottare per evitare gli altri due posti che portano in Serie B.

Udinese-Bologna 0-0. Il pareggio sorride alla Juventus che si riprende il quarto posto. I bianconeri ora hanno un punto di vantaggio sui rossoblù di Italiano, due su Roma e Lazio e tre sulla Fiorentina. E domenica prossima al Dall’Ara andrà in scena una sorta di spareggio tra Juve e Bologna. Al Bluenergy Stadium di Udine il primo tempo è tutto dei padroni di casa grazie all’intensità della squadra di mister Runjaic che colpisce anche una traversa con Davis. Gli emiliani crescono nella ripresa colpendo a loro volta una traversa con Orsolini su calcio di punizione.

Lazio-Parma 2-2. Biancocelesti all’inferno e ritorno. All’Olimpico, la formazione guidata da Chivu sblocca subito il match con la rete di Ondrejka. L’attaccante svedese si ripete dopo pochi secondi del secondo tempo firmando così la sua prima doppietta nel massimo campionato di calcio italiano. Poi il portiere laziale Mandas evita il tracollo fermando Pellegrino da due passi. Scampato il pericolo, Baroni getta nella mischia Pedro, il “Mister Wolf” di “Pulp Fiction”, ovvero: l’uomo che risolve i problemi. E lo spagnolo ancora una volta non delude firmando la doppietta del pareggio tra il 79′ e l’84’.

Verona-Cagliari 0-2. Padroni di casa sconfitti e fischiati dal pubblico dello stadio Bentegodi. Prestazione davvero incolore quella dell’Hellas: la compagine di Zanetti non impesierisce mai l’estremo difensore dei sardi Caprile. Il Cagliari ringrazia, vince e vola a +8 sulla terzultima: ora la salvezza è davvero a un passo per i ragazzi di Davide Nicola. Decisive le reti di Pavoletti al 30′ e di Deiola al 93′.