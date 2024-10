A Shanghai Jannik Sinner si prende la rivincita su Shelton. Ai quarti ritrova Daniil Medvedev

Al Masters 1000 di Shanghai Jannik Sinner archivia ‘l’operazione vendetta’ contro Ben Shelton con un successo. Una partita non facile contro l’americano che proprio in questo torneo l’aveva battuto l’anno scorso. Si conferma dunque l’ottimo momento di forma e di crescita del tennista azzurro che sfrutta i pochissimi errori del rivale e poi si ripete nel secondo parziale, vinto al tie-break: 6-4, 7-6 il punteggio che vale i quarti di finale, dove Jannik ritroverà Daniil Medvedev, che ha superato Tsitsipas 7-6, 6-3.

Per la quinta volta in stagione, l’altoatesino e il russo si affronteranno nel massimo circuito internazionale e a Shanghai (Cina) sarà in palio l’accesso alle semifinali del Masters 1000. Un avversario che Jannik conosce bene e che per diverso tempo è stato una spina nel fianco dell’altoatesino fino alla finale dell’anno scorso a Pechino. Dopo i primi sei scontri diretti persi, Jannik nei sette match successivi che si sono disputati, ne ha vinti sei. Di conseguenza, nel computo complessivo dei precedenti Medvedev guida la serie col 7-6.

Sinner: con Shelton “è stato un incontro difficile”. “Nel primo set Shelton ha sempre messo la prima di servizio. Rispondere alla sua battuta è molto complicato, ma ho cercato sempre di rimanere positivo e sono contento di aver trovato le soluzioni nei momenti importanti“, ha raccontato a fine match, un soddisfatto Jannik che poi ha aggiunto: “Un’annata faticosa, ma dove sto esprimendo un livello alto ed è la cosa che mi dà maggior felicità. Ogni torneo è una nuova sfida e non vedo l’ora di affrontarla per continuare a confrontarmi con i miei avversari“.

Nel torneo avanza anche Carlos Alcaraz e anche per lui si tratta di una rivincita sportiva contro Gael Monfils, dopo la sorprendente sconfitta incassata in estate a Cincinnati. Il n°3 del seeding batte il francese 6-4, 7-5 in un’ora e mezza di gioco. A Wuhan dalle 14:30 in campo Jasmine Paolini contro la cinese Yue Yuan.