Alex Marquez vince il Moto Gp di Spagna e torna in vetta al Mondiale 2025

Alex Marquez ha vinto il GP di Spagna e ha conquistato così il suo primo successo in carriera in MotoGP. Questo trionfo gli consente di tornare in vetta al Mondiale 2025 scalzando il fratello Marc, finito fuori pista al terzo giro e 12° al traguardo. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha avuto la meglio sulla Yamaha di Fabio Quartararo e sulla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, che non si è mai ritrovato in condizione di poter attaccare il francese.

Alex Marquez ha potuto festeggiare davanti al suo pubblico in Spagna, la prima vittoria nella classe regina al termine di una gara senza storia: dopo la caduta del fratello si è messo negli scarichi del poleman Quartararo, lo ha infilato all’11° giro e poi ha fatto il vuoto. Per Marc, invece, un altro passo falso dopo lo “zero” di Austin, un’altra caduta che rischia di costargli caro nell’ottica di un Mondiale per cui rimane comunque il favorito numero uno.

Quartararo con la Yamaha torna ad assaporare un podio che mancava dal GP d’Indonesia del 2023. Per Bagnaia la sensazione è quella di una chance sprecata: non solo non è riuscito ad approfittare della caduta del compagno di box, ma non è neanche stato in grado di dare battaglia ad Alex.

Ai piedi del podio ha chiuso la Ktm Tech 3 di Maverick Vinales, seguito dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Domenica da dimenticare per Franco Morbidelli, che prima ha commesso un errore in partenza, poi è riuscito a rimontare, ma ha chiuso la sua gara nella ghiaia al 17° giro.

Al 6° e 7° posto hanno tagliato il traguardo le Ktm ufficiali di Binder e Acosta, mentre al 9° si è piazzata l’altra Tech 3 di Bastianini. In zona punti anche Marini con la Honda ufficiale (10°) e Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale (15° dopo un lungo al primo giro e una gara tutta nelle retrovie).