Sparatoria in piazza a Monreale, morti tre giovani

Tre morti e due feriti non in pericolo di vita, è il bilancio di una sparatoria avvenuta la scorsa notte nella centrale piazza Duomo a Monreale in provincia di Palermo.

Due vittime, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli hanno 26 anni, il terzo, Salvatore Turdo, 23; i feriti hanno 33 anni e 16 anni. Secondo la ricostruzione la sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno dei protagonisti dell’aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di risalire a chi ha sparato.

Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo sono morti subito dopo essere stati trasportati negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo. Andrea Miceli è morto successivamente, sempre in ospedale, al Civico. Davanti agli ospedali si sono presentati numerosi familiari e amici delle vittime, con grida e scene di disperazione.

Le tre vittime e i due feriti sono tutti di Monreale. Strazianti le scene quando i genitori sono entrati per il riconoscimento delle vittime.

“C’è stata una rissa violenta, con lancio di tavoli, bastoni e bottiglie. E’ esploso il panico. Poco dopo si sono sentiti colpi di arma da fuoco, tutto è degenerato. Gente che fuggiva, altri che cadevano e venivano calpestati, chi si nascondeva tra le auto, chi piangeva a dirotto. E’ stato terribile” dice una giovane che ieri notte si trovava nei paraggi di via Benedetto D’Acquisto, la strada a pochi metri da piazza Duomo.

“Siamo dinanzi ad una tragedia senza precedenti. Vite spezzate di giovani che avrebbero dovuto vivere il proprio futuro. Questo è il momento di raccoglierci in preghiera e di dare conforto alle famiglie. La città piange questi giovani”. Così il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che si è recato in ospedale per esprimere la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. Il sindaco ha convocato una giunta straordinaria, si riunirà nelle prossime ore.