Il n°1 del mondo festeggia i 23 anni con un incontro inedito all’Atp 1000 di Cincinnati

Jannik Sinner va a caccia dei quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo aver battuto all’esordio l’americano Alex Michelsen, il n. 1 al mondo questa sera affronterà l’australiano Jordan Thompson, n. 32 della classifica mondiale. Sarà un confronto inedito per Sinner che in carriera non ha mai sfidato il tennista australiano. Jannik, inoltre, non ha mai raggiunto i quarti di finale a Cincinnati.

“Non sono ancora al 100%, voglio giocare più partite possibili” aveva detto Sinner dopo l’esordio con Michelsen, consapevole di dover ritrovare la forma migliore in vista degli Us Open. Il match tra Jannik Sinner e Jordan Thompson è il terzo match sul Campo Centrale del Lindner Family Tennis Center di Mason, in Ohio.

Al momento l’incognita numero 1 per la partita è naturalmente la condizione fisica e l’anca che tormenta Jannik. Condizione fisica che non può far esprimere il campione italiano al 100%. Jannik in condizioni fisiche ottimali è nettamente più forte dell’australiano. Il n.1 si augura di festeggiare il suo 23° compleanno con una vittoria ma di sicuro Thompson non sarà disposto a fare regali.

Di conseguenza, l’altoatesino dovrà esprimere il proprio miglior tennis e soprattutto trovare quella continuità al servizio che anche nella sfida contro l’americano Alex Michelsen non c’è stata.