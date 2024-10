Calcio, il Cagliari passa a Parma. Primo successo stagionale per i rossoblù

Gara rocambolesca quella che ha chiuso la 6ª giornata, con gli uomini di Davide Nicola costretti a passare in vantaggio per ben tre volte prima di riuscire a trovare i primi tre punti della stagione. Apre le marcature Zortea al 34esimo, risponde Man nella ripresa. Sardi ancora avanti con Marin prima del nuovo pareggio di Hernani (87′) su rigore.

La gara. Un inizio di stagione tutt’altro che positivo per il Cagliari che finora non era mai riuscito a vincere. Il ritiro settimanale e il cambio di modulo però devono aver giovato alla squadra di Nicola scesa in campo a Parma con tutt’altro spirito. Il Cagliari spinge forte e passa avanti al 7’ con Mina, sugli sviluppi di un corner: il colombiano è però in fuorigioco e la rete viene annullata dal Var. Il Parma prende campo e si rende pericoloso con Hainaut, ma i sardi giocano meglio e al 34’ si portano in vantaggio grazie al colpo di testa di Zortea su cross perfetto di Luvumbo.

La ripresa. Si va a riposo col Cagliari in vantaggio e un Parma che non sembra riuscire a reagire. È allora che sale in cattedra il più talentuoso tra i ventidue in campo, il rumeno Denis Man che trova l’1-1 al 62’ su un assist di Coulibaly. Piccoli riporta quindi avanti il Cagliari immediatamente, ma anche questa volta la rete non viene convalidata per fuorigioco. A divorarsi un gol dalla parte opposta è invece Sohm, mentre Marin non sbaglia e realizza il 2-1 per i rossoblù. Iniziano a susseguirsi occasioni e sprechi per entrambe le compagini, ma la partita cambia però nuovamente all’87’ quando Palomino commette fallo in area e il Var assegna un calcio di rigore. A trasformarlo ci pensa Hernani, per il 2-2. La gioia del Parma dura però solo pochi secondi, il tempo che serve a Piccoli per riportare subito i sardi avanti 3-2. È la rete decisiva per la vittoria e per dare una sterzata alla classifica, coi rossoblu che lasciano così l’ultima posizione in classifica. Continua invece il digiuno del Parma.