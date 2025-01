Calcio, il Monza passa con la Fiorentina. Ritorno amaro per Palladino

È amaro il ritorno a Monza di Raffaele Palladino che per la prima volta affronta il suo recente passato. Nel monday night del 20esimo turno di serie A passano i brianzoli che vincono 2 a 1 contro la Viola. Decisive le reti di Ciurria e Maldini. A nulla serve il rigore guadagnato e trasformato da Beltran nella ripresa. Il Monza resta ultimo in classifica ma avvicina il Venezia che ora dista solo un punto. La Fiorentina subisce il sorpasso della Juventus.

Una sfida impossibile, sulla carta. Poteva essere un scoglio insuperabile per il Monza, ultimo della classe, ma così non è stato. Il calcio si dimostra ancora una volta imprevedibile e i brianzoli, a quasi tre mesi dall’ultima volta, ottengono un successo fondamentale. All’U-Power Stadium, la gara non inizia nel migliore dei modi per i biancorossi. Birindelli va ko nel riscaldamento e Bocchetti deve inserire Bianco, adattando Akpa-Akpro sulla sinistra. La Fiorentina prova ad approfittarne subito, sprecando con Gosens e Gudmundsson: impreciso anche Sottil e, dopo qualche minuto, si affievolisce il forcing viola. Il Monza inizia a uscire dal suo guscio, tira un sospiro di sollievo per quel rigore non concesso a Sottil e sfiora il gol con Bondo. Il vento è cambiato e, al 44′, arriva il vantaggio brianzolo: Comuzzo devia il cross di Pedro Pereira, ma sulla ribattuta Ciurria spiazza de Gea calciando all’angolino.

La ripresa. Si torna in campo con Palladino che prova a rivitalizzare i suoi cambiando tutta la trequarti e bocciando Gudmundsson, ma continuano le imprecisioni viola: tante occasioni e nessun gol. Ne approfitta così il Monza che, dopo venti minuti di difesa compatta, raddoppia al 63′: sul cross di Pereira, Maldini anticipa Adli e insacca il 2-0. I viola reagiscono e accorciano su rigore con Beltran (74′), ma il forcing finale non porta a nessun esito. Tanto che il Monza sfiora il tris con Maldini e si difende eroicamente, con Ciurria a salvare in extremis nel finale. Vincono 2-1 i brianzoli e il ritorno all’U-Power Stadium è amarissimo per Palladino: ko e sorpasso da parte della Juventus, viola sesti a quota 32 punti. Sorride per la prima volta dal 21 ottobre e chiude la sua striscia di cinque ko consecutivi, invece, il Monza.