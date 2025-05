Serie A, il Milan chiude con un vittoria solitaria. Stasera le altre

, che nel 2025-2026 giocheranno solo in campionato. Niente coppe e niente tifosi, quelli della Curva, ieri a San Siro per l’ultima casalinga.

Non ha nascosto la delusione l’a.d. rossonero Giorgio Furlani: “Tra i tifosi c’è rammarico, delusione, rabbia e frustrazione che sono esattamente i sentimenti che abbiamo noi come società. La stagione si chiude oggi, da domani ripartiamo per il futuro. Sicuramente sono stati fatti degli errori, non si può parlare di uno in particolare, ma se siamo così distanti dalle nostre aspettative vuol dire che ne sono stati fatti diversi. Dobbiamo migliorare tante cose”. Tra le novità, anche quella direttore sportivo, che potrebbe essere Igli Tare. Furlani afferma: “La settimana che verrà sarà quella degli annunci, c’è da aspettare qualche giorno” e aggiunge: “Dobbiamo focalizzarci su cosa serve fare per integrare questa rosa perché sono stati fatti tanti errori di valutazione, dobbiamo migliorare nell’interesse del Milan”.

A proposito di Milan, uno dei candidati alla panchina rossonera sarebbe Vincenzo Italiano che ha chiuso la stagione del Bologna sì con la sconfitta casalinga, indolore, contro il Genoa, ma con una Coppa Italia vinta in finale proprio contro la squadra di Conceicao. L’ex Fiorentina, però, non si sbilancia al triplice fischio: “La gente deve solo gioire per qualcosa di fantastico, stiamo discutendo con la società: è il gioco delle parti, presto mettere tutto a posto. Il presidente è un grande”.

Stasera tutte le altre gare, che valgono l’Europa e la salvezza: Lazio-Lecce, Torino-Roma, Venezia-Juventus, Udinese-Fiorentina, Atalanta-Parma ed Empoli-Verona.