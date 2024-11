Calcio, la Lazio batte il Cagliari e vola in classifica. Successi per Genoa ed Empoli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’undicesima giornata di serie A va in archivio con le ultime tre partite giocate lunedì sera. Vola la Lazio che all’Olimpico non sbaglia, batte il Cagliari e resta in scia di Napoli e Inter. Vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale in chiave salvezza invece per il Genoa che espugna il Tardini di Parma per 1 a 0. Con lo stesso risultato vince anche l’Empoli, che al Castellani ritrova il successo dopo cinque partite battendo il Como di Fabregas.

Lazio super. Nel posticipo che chiude l’undicesima giornata di Serie A la squadra di Baroni batte 2-1 il Cagliari e si porta a quota 22 punti, come Atalanta e Fiorentina. All’Olimpico la sblocca Dia bravo ad approfittare di un errore di Scuffet su una punizione di Pellegrini; poi un destro di Castellanos si stampa sul palo e Luvumbo pareggia con la complicità di una deviazione di Gila. Nella ripresa Luperto respinge sulla linea un tiro di Vecino, poi Zaccagni riporta avanti i biancocelesti dal dischetto e nel finale i sardi restano in nove per le espulsioni contemporanee di Mina e Adopo.

Ossigeno Genoa. I rossoblù tornano a sentire il sapore della vittoria battendo 1-0 il Parma a domicilio: a decidere la gara del Tardini è un gol di Pinamonti all’80’. I ducali si fanno preferire nel primo tempo, quando incassano però l’infortunio di Bernabé. Il Grifone si sveglia nella ripresa: Thorsby ed Ekhator si vedono annullare due gol. Balotelli debutta nel finale, tornando a giocare in A 1701 giorni dopo l’ultima volta.

L’Empoli ritrova il successo. Tre punti fondamentali anche per l’Empoli che torna al successo dopo cinque sfide e lo fa proprio quando trova la prima rete casalinga. Pellegri sblocca e decide la sfida contro il Como, segnando al 47′ e firmando l’1-0 contro una formazione ampiamente rimaneggiata. Pochissimi spunti per Fabregas, che scommette su Belotti e non viene ripagato. Ora la classifica si complica per i suoi, fermi a quota 9: la zona-retrocessione dista un punto.