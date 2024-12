Calcio, Nesta esonerato dal Monza. Fatale l’ultimo posto in classifica

Alessandro Nesta non è più l’allenatore del Monza. Il ko con la Juventus ha portato il club brianzolo a decidere per l’esonero che è arrivato dopo una riflessione annunciata in mattinata. “AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra – si legge nel comunicato del club -. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro”.

Questa mattina Nesta aveva diretto l’allenamento della sua squadra, l’ultimo vista poi la scelta della società. A pesare nella scelta è stato il ruolino in questo primo scorcio di stagione: appena 10 i punti conquistati in nelle 17 partite disputate fin qui disputate e un solo successo. Troppo poco per un club che lo scorso anno ha chiuso il campionato al dodicesimo posto a quota 45 punti.

A sostituire Nesta ci sarà Salvatore Bocchetti. Il club brianzolo – ultimo in classifica dopo 17 partite con soli dieci punti conquistati – ha annunciato l’arrivo dell’allenatore napoletano che fino a questo momento ha nel suo curriculum una sola avventura da allenatore, quella all’Hellas Verona. E anche se ormai da diversi mesi non aveva più alcun ruolo all’interno dell’Hellas, Bocchetti in virtù dell’ultimo accordo firmato era ancora legato al club scaligero da un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e, proprio fino alla stessa data, il tecnico classe 1986 s’è oggi legato al Monza.