Calcio, Serie A: il Milan non sa più vincere, il Napoli crolla ancora una volta in casa

La volatona scudetto si conferma una partita a “ciapa no” tra le contendenti. Stavolta a perdere punti sono Milan e Napoli; mentre l’Inter approfitta dei passi falsi delle due rivali per rosicchiare altri punti. Il Diavolo non sa più vincere e nemmeno segnare: 0-0 in casa del Torino per i rossoneri di Stefano Pioli. Mentre per il Napoli lo stadio “Diego Armando Maradona” si conferma indigesto: contro la Fiorentina è arrivata un’altra sconfitta interna. Evidentemente, la compagine campana soffre anche del “braccino” tipico del tennista nei momenti topici. Soprattutto se non si è abituati a lottare per grandi traguardi. Ecco perché un po’ di tempo fa, per una serie di motivi, definimmo “imperfette” le tre in lotta per il tricolore.

I campioni d’Italia in carica, grazie alla vittoria di sabato con il Verona, agganciano gli azzurri di Spalletti al secondo posto portandosi a due punti dal Milan capolista. Tutto questo con una gara in meno. Adesso infatti la classifica in vetta recita: Milan 68 punti, Inter e Napoli 66. Finale di stagione logico se pensiamo che rispetto al campionato scorso, tutte le grandi hanno fatto meno punti. Fa eccezione il Napoli che però, ciclicamente, continua a sprecare occasioni preziose per lo scatto decisivo. Restiamo convinti che, pur tra tanti limiti, a oggi proprio il Napoli abbia la rosa più attrezzata per vincere il titolo.



Resta apertissima anche la corsa all’Europa. La Roma risponde alla Juventus battendo 2-1 all’Olimpico la Salernitana fanalino di coda. Una vittoria soffertissima se consideriamo che all’80’ gli amaranto erano in vantaggio per 1-0. E così i giallorossi tornano a -5 dalla Vecchia Signora quarta in classifica e tengono dietro i cugini della Lazio che passano per 4-1 sul campo del Genoa. L’Atalanta sconfitta a Reggio Emilia dal Sassuolo precipita all’8° posto. Mentre la Viola di Vincenzo Italiano con il bel successo di Napoli resta a -2 dai biancocelesti e a -4 dalla Roma di Mourinho. Tutto come prima in coda perchè dopo Cagliari e Genoa perde anche il Venezia battuto 2-1 al “Penzo” dall’Udinese. Completerà il quadro della 32° giornata, il “Monday Night” Bologna-Sampdoria.