Calcio, Igor Tudor rinnova con la Juventus: contratto prolungato fino al 2027

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata anche quella: non solo Igor Tudor resta sulla panchina della Juventus, rinnova anche il contratto. Una decisione attesa ma che aveva trovato conferme soltanto dopo le parole del nuovo direttore bianconero Damien Comolli, che aveva di fatto teso la mano alla permanenza di Tudor.

Subentrato lo scorso marzo al posto dell’esonerato Thiago Motta, Igor Tudor ha prolungato la sua permanenza in bianconero fino al 2027 con opzione per il 2028. L’allenatore croato guadagnerà 3 milioni a stagione (più uno di bonus a seconda degli obiettivi raggiunti).

Un occhio ai numeri. L’allenatore croato ha guidato i bianconeri per 9 partite nell’ultimo campionato ottenendo la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Per lui 18 punti frutto di 5 partite, 3 pareggi e 1 sconfitta. Ora il Mondiale per club negli Usa: esordio della Juventus previsto nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 contro l’Al Ain. Nel gruppo dei bianconeri anche Manchester City e Wydad di Casablanca.

E proprio sul Mondiale per Club sono arrivate le parole dell’allenatore della Juventus. “È una cosa nuova, è una cosa bella. Sicuramente sarà entusiasmante perché è la prima e poi ci sono tutte quelle squadre forti là. Un torneo è sempre un torneo. Da bambini quando si facevano i tornei erano tutti entusiasti, tutti volevano partecipare per vedere chi era il più forte. Ora si tratta di tutti i club più forti al mondo tutti insieme. Una cosa particolarmente bella non solo da giocare ma anche da guardare, siamo emozionati”.