Campionato: Inter sempre al comando. Vincono anche Milan, Napoli, Atalanta e Juventus

L'Inter vince ancora e resta saldamente al comando della classifica in attesa di recuperare la partita di Bologna. Escludendo la partita del Dall'Ara che non si è giocata, con il 2-1 del Meazza alla Lazio, i meneghini inanellano l'ottava vittoria di fila in campionato. Contro la sua ex squadra, Simone Inzaghi ringrazia i due difensori goleador: Bastoni e Skriniar. Del solito Immobile il momentaneo pareggio di una Lazio in crisi: ottavo posto a pari punti con i cugini romanisti per la deludente compagine di Sarri.

Tutto facile per il Milan a Venezia. Finisce 3-0 per i rossoneri che segnano subito con Ibrahimovic poi chiudono il conto con una doppietta di Theo Hernandez e restano a -1 dalla capolista. Napoli, al Maradona il massimo con il minimo sforzo per i partenopei che piegano 1-0 la Sampdoria: decide una rete di Petagna. Atalanta a valanga in quel di Udine: contro i bianconeri friulani decimati dal Covid, la Dea passeggia e torna a casa con un bel 6-2. Sul tabellino del match della Dacia Arena, spicca la doppietta di Muriel.

Stadio Olimpico: rimonta pazzesca della Juventus, psicodramma Roma. Cose mai viste nella Capitale, anche se con i giallorossi è storicamente così; per la serie, capita spesso. Al 70' la compagine di Mourinho era in vantaggio 3-1 e si limitava a controllare la partita contro i bianconeri più brutti degli ultimi 10 anni. Poi, improvvisamente, il black out: con tre reti in sette minuti (dal 70' al 77'), Madama si è clamorosamente presa i tre punti. Le solite paure, i soliti limiti mentali: nemmeno Mou è riuscito a invertire una tendenza che a Trigoria alligna da troppi anni.

Roma-Juventus, 3-4: è successo di tutto. Sette gol, l'espulsione di De Ligt che sul 4-3 Juve provoca il rigore parato dall'ex Szczesny; all'andata il portiere polacco neutralizzò Veretout, stavolta ha stoppato Lorenzo Pellegrini che in precedenza con una punizione magistrale aveva calato il tris per i padroni di casa. Il successo consente alla Vecchia Signora di consolidare il quinto posto, la Roma invece langue in ottava posizione. Dato statistico: la Juve non incassava almeno due reti dalla sconfitta con il Verona dello scorso 30 ottobre e negli ultimi 7 match aveva subito soltanto due gol. Nonostante tutto, è arrivata una vittoria che rilancia le ambizioni Champions dei bianconeri.

Le altre partite della 21° giornata. Colpo salvezza dello Spezia che si prende per 1-0 il derby ligure in casa del Genoa. E così, il Grifone di Shevchenko dopo aver perso la stracittadina con la Sampdoria, perde anche il derby regionale contro gli spezzini e la sua situazione di classifica si aggrava. La Salernitana regala al nuovo proprietario del club Danilo Iervolino la prima vittoria vincendo 2-1 a Verona. Cinquina del Sassuolo a Empoli: 5-1 con doppiette di Raspadori e Scamacca. All'appello adesso mancano le due gare spostate per Covid: Torino-Fiorentina in programma lunedì 10 gennaio alle ore 17, e Cagliari-Bologna prevista martedì 11 alle 20.45.