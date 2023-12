Champions: delusione Inter, chiude seconda. Napoli agli ottavi

e vola agli ottavi di finale da secondo alle spalle del Real Madrid. La differenza reti favorevole ai baschi aveva messo la squadra di Simone Inzaghi nella condizione di dover battere la compagine di Imanol Alguacil per centrare l’obiettivo primo posto.

Delusione finale. Al termine dei 90 minuti più recupero della sfida di San Siro, le cose sono rimaste come alla vigilia: +5 per la Real Sociedad, +3 per l’Inter. Nell’altra gara, il Benfica vince 3-1 a Salisburgo e si garantisce almeno l’Europa League, austriaci fuori da tutto. Eccola dunque la classifica finale del Girone D: Real Sociedad e Inter 12 punti, Benfica e Salisburgo 4. Lusitani in Europa League nonostante la totale parità anche nella differenza reti e negli scontri diretti: passano per il maggior numero di gol segnati, 11 rispetto agli 8 del Salisburgo.

Incubo ottavi per i nerazzurri. Nonostante l’imbattibilità fatta di 3 vittorie e 3 pareggi, l’Inter chiude da seconda e adesso rischia di pescare un avversario terribile nell’urna di Nyon in Svizzera. Le possibili opzioni si chiamano sicuramente: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, e probabilmente Barcellona e Atletico Madrid se dovesse perdere in casa contro la Lazio; oltre alla vincente del girone del Milan che vede in lizza Borussia Dortmund e Paris Saint Germain. Il secondo posto non è proprio una beffa, ma, c’è grande delusione perché l’Inter aveva i mezzi per chiudere davanti a tutti.

Stadio Diego Armando Maradona: tutto facile per il Napoli contro lo Sporting Braga. I lusitani erano chiamati all’impresa per passare il turno: avrebbero dovuto vincere con due gol di scarto. E invece, l’autorete di Serdar e il guizzo di Osimhen archiviano presto la pratica consentendo a mister Walter Mazzarri di ritrovare gli ottavi di finale dopo 11 anni. Quel Napoli di Mazzarri nel 2012 venne eliminato agli ottavi dal Chelsea che poi vinse la Champions League con Roberto Di Matteo in panchina al posto dell’esonerato Villas Boas.

Solo buone notizie per il Napoli che entra tra le migliori 16 squadre d’Europa. Il 2-0 con cui i partenopei piegano il Braga peraltro serve anche a sfatare il “tabù” Maradona in questa Coppa Campioni; finora un pareggio contro l’Union Berlino e una sconfitta contro il Real Madrid. Senza dimenticare che gli azzurri in casa non vincevano addirittura dal 29 settembre: 4-1 all’Udinese. Altra nota lieta, la difesa che non ha subito gol. Nell’altra gara, vittoria per 3-2 del Real Madrid a Berlino per questa definitiva classifica del Gruppo C: il Real Madrid chiude a punteggio pieno con 18 punti, Napoli 10, Braga 4, Union Berlino 2. Portoghesi in Europa League, tedeschi fuori da tutte le competizioni. Intanto, in attesa di vedere se al Milan riuscirà il miracolo sportivo, l’Italia porta 3 squadre agli ottavi.