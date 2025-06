Calcio: domani il via ufficiale alla sessione estiva di mercato

Hakan Çalhanoğlu sembra sempre più lontano dall’Inter vista anche la pressione che il Galatasaray sta facendo sul centrocampista nerazzurro. Il turco, in patria per il matrimonio dell’amico e compagno di nazionale Cenk Özkaçar, ha cercato di dribblare le domande di mercato con una risposta criptica che crea ancor più ombre sul suo futuro: “Quel che è destino, accada inshallah”. “Inshallah”, ovvero “se Dio vuole”.

Nico Paz resta al Como un’altra stagione. Il Real Madrid non eserciterà la recompra prevista nell’accordo siglato un anno fa e posticipa tutto al 2026. Una notizia accolta in maniera più che positiva dallo stesso Fabregas che potrà così lavorare ancora con la stella argentina in vista del prossimo Mondiale dove lo stesso 20enne spera di essere tra i convocati dell’Albiceleste.

In casa Juve, invece, tiene banco il rebus Vlahovic, col giocatore che ha rifiutato le avance turche e arabe e che al momento non ha offerte che lo convincano dal punto di vista sportivo: vorrebbe restare in Europa ma il suo ingaggio spaventa molti club. Oggi, però, sarà anche una giornata chiave perché, senza il rinnovo, dalle successive 24 ore Vlahovic sarà un giocatore libero di accettare nuove destinazioni a parametro zero.

In casa Milan si comincia a fare sul serio. Il 7 luglio, scatterà il ritiro a Milanello, ed è prevista la presenza di tutti i big, uniche eccezioni Modric e Gimenez. Ci sarà anche Samuele Ricci, atteso già in settimana in città per le visite mediche di rito. Allegri lo aspetta con l’intenzione di ridisegnare totalmente il centrocampo motivo per il quale il ds Tare continua a inseguire Ardon Jashari che ha mostrato la volontà di vestire la maglia rossonera.

In merito alle cessioni: nel giro di pochi giorni il Milan conta di definire quella di Theo Hernandez all’Al-Hilal per 25 milioni di euro più bonus e di Camarda al Lecce che resterà comunque sotto il controllo dei meneghini (Tare si è assicurato il controriscatto). Poi toccherà ad Adli, Bennacer, Colombo, Chukwueze, Pobega ed Emerson Royal. Thiaw invece, non ha ancora accettato la proposta del Como, pronto a versare 20 milioni di euro nelle casse rossonere.

Davide Calabria non resterà al Bologna. Il club felsineo, infatti nel giorno in cui vengono comunicate le ufficialità su termini di prestiti e contratti in scadenza, ha annunciato il mancato rinnovo del terzino che da domani è libero di firmare con chi vorrà.

Con l’obiettivo di essere competitivo su tutti i fronti, in casa Napoli è caccia aperta per un attaccante da affiancare a Romelu Lukaku. Proprio in queste ore, la società partenopea è chiamata a prendere una decisione definitiva in merito al partner offensivo di Big Rom: in pole c’è sempre Darwin Nuñez, il cui arrivo o meno a Napoli potrebbe essere definito nelle prossime 48 ore.