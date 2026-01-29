Champions: Inter, Juve e Atalanta ai play-off, Napoli eliminato

Emozioni a non finire per l’ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League. Emozioni fino all’ultimo respiro un po’ su tutti i campi. Bilancio davvero deludente per le 4 squadre italiane in lizza: Inter, Juventus e Atalanta ai play-off, Napoli eliminato. Questi i risultati maturati nell’ultimo turno: Borussia Dormund-Inter 0-2, Monaco-Juventus 0-0, Union Saint-Gilloise-Atalanta 1-0, Napoli-Chelsea 2-3. Ed ecco i piazzamenti finali per le nostre compagini: Inter al decimo posto con 15 punti, Juventus tredicesima con 13, Atalanta quindicesima a quota 13, Napoli trentesimo con appena 8 punti.

Borussia Dortmund-Inter 0-2. Subito una nota tanto curiosa quanto sfortunata per i nerazzurri: è proprio la sconfitta interna del Napoli contro il Chelsea, insieme al successo dello Sporting Lisbona, a condannare la squadra di Chivu agli spareggi. In attesa del sorteggio, l’Inter nei vecchi sedicesimi di finale se la vedrà o con il Benfica del grande ex Josè Mourinho (che batte 4-2 il Real Madrid e si qualifica all’ultimo assalto grazie a un gol del portiere Trubin), oppure i sorprendenti norvegesi del Bodo/Glimt. In Germania, i gol che decidono la sfida arrivano entrambi nei minuti finali: apre Dimarco all’81’ con una meravigliosa pennellata su calcio di punizione, chiude Diouf al 94′.

Monaco-Juventus 0-0. Reti bianche allo Stade Louis II, ma, la Vecchia Signora ha deluso le attese e rischiato di perdere. Pronti via e il portiere bianconero Perin su rinvio regala palla ad Akliouche capace però di sbagliare incredibilmente a porta vuota. A seguire: un gol dei francesi annullato per fuorigioco, una grande parata dello stesso Perin su Vanderson. Di Openda l’unico acuto juventino degno di rilievo. La Juve ai play-off se la vedrà con una tra Bruges e Galatasaray.

Union Saint-Gilloise-Atalanta 1-0. La Dea alla vigilia del penultimo turno aveva ottime possibilità di entrare tra le prime 8; invece, si è buttata via perdendo sia in casa contro l’Athletic Bilbao che in quest’ultima giornata contro i modesti belgi. Il gol vittoria dei padroni di casa arriva al 70′ con Khalaili che al volo di destro batte un incerto Sportiello. Sui titoli di coda del match Sulemana si divora il pareggio. Due le possibili avversarie dell’Atalanta al sorteggio di venerdi: Borussia Dortmund e Olympiacos.

Napoli-Chelsea 2-3. Le competizioni europee si confermano indigeste per Antonio Conte: allenatore tanto fenomenale in campionato, quanto disastroso in campo internazionale. I londinesi partono meglio e al 19′ stappano la partita: Enzo Fernandez fa 1-0 su rigore. I partenopei reagiscono e ribaltano i Blues: al 33’ eurogol di Vergara, al 43’ il vantaggio firmato Hojlund. Nella ripresa controribaltone britannico grazie a un superlativo Joao Pedro in gol al 61’ e all’82’. Chiudiamo ricordando le magnifiche 8 d’Europa che volano direttamente agli ottavi di finale: Arsenal (capolista a punteggio pieno), Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona e Manchester City.