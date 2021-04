Champions League, prima semifinale d’andata: 1-1 tra Real e Chelsea

Nella prima semifinale d'andata di Champions League è finita in parità tra Real Madrid e Chelsea: 1-1 tra le due formazioni, che si sono sfidate al “Di Stefano”, con il discorso qualificazione alla finale rimandato alla gara di ritorno, in programma il prossimo 5 maggio.. Nella ripresa poche emozioni, con i padroni di casa senza idee ed il Chelsea che ha tenuto sotto controllo la partita. Si decide, dunque, tutto a Londra.

A fine gara Zinedine Zidane si è detto comunque soddisfatto della prestazione dei suoi: “Abbiamo giocato contro un rivale molto bravo e molto competitivo, non subivano gol da tante partite e se sono arrivati in semifinale di Champions non è un caso. Abbiamo pagato i primi 25 minuti poi siamo andati meglio, sono contento per i miei giocatori perché siamo vivi e ora dobbiamo riposare. Ci giocheremo tutto al ritorno. In generale siamo contenti di ciò che abbiamo fatto”.

Recrimina, invece, Thomas Tuchel al termine della partita: “Credo che meritassimo di vincere per quanto fatto nel primo tempo, avevamo spinto molto. Il gol concesso è sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa abbiamo accusato un po’ di stanchezza, veniamo da due trasferte con poco riposo in mezzo e ne abbiamo risentito, avremmo dovuto recuperare meglio. Il secondo tempo è stato più equilibrato per entrambe le parti, ma meritavamo di vincere nel complesso. Sono deluso, perché quando hai tante opportunità nette è un peccato non concretizzarle. Ci portiamo il risultato positivo cercando di avere la meglio al ritorno. Ci prepariamo per vincere, siamo in fiducia”.