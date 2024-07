Real Madrid, oggi la super presentazione di Mbappé: “E’ un sogno. Darò la vita per questa maglia”

Storico colpo di mercato del Real Madrid: è iniziata l’era di Kylian Mbappé, presentato al Bernabeu davanti a 75mila spettatori. Tanto entusiasmo per l’arrivo dell’attaccante francese, che ha stupito i tifosi parlando in perfetto spagnolo. “Per tanti anni ho sognato di giocare con il Real, essere qui è incredibile, darò la vita per questa maglia” ha detto Mbappé tifoso dei Blancos già da bambino.

Le prime dichiarazioni in conferenza stampa: “Stavo guardando la clip che mi riguardava prima del mio ingresso. Ho sentito pressione, volevo subito iniziare ed essere naturale. Volevo godermela. E’ stata una giornata meravigliosa per me, la mia famiglia e spero per tutti i tifosi”.

“Quali sono i tuoi obiettivi nella prossima stagione?” chiede un giornalista. “I miei obiettivi non sono diversi da quelli del club. In questo club – sottolinea il calciatore – si deve vincere e i nuovi devono adattarsi subito. Qua si vinceva anche senza di me, voglio che si continui a farlo con me. Quando si parla di gol è un errore fissare un tetto: non bisogna porsi limiti. E sono importanti anche gli assist. Il Real Madrid era favorito prima e lo è ancora”.

“Stanotte ho dormito poco, mi sono alzato per sfruttare ogni momento della giornata di oggi. E’ successo più di quanto pensassi, questa è stata una giornata unica. Lo stadio pieno per me, non riesco a descrivere l’emozione. Volevo condividere questo mio sogno con tutte le persone a me più care. La tournée in America? Vedremo con l’allenatore: se vogliono che vada, andrò”.

“Hai già analizzato alcune partite del Real?” domanda un altro giornalista. “Le partite le guardavo tutte – risponde Mbappé – ora potrò farlo dal vivo. Conosco i giocatori ma ad esempio mi mancano i loro movimenti, le loro caratteristiche. Questioni tattiche che devo ancora conoscere: questo fa parte dell’adattamento. Io voglio stare qui e far sì che questa squadra continui a vincere”.

In merito al suo debutto ufficiale con la maglia del Real, Mbappé ha detto di essere a disposizione dello staff medico. “Vedremo con l’allenatore: se vogliono che vada, andrò. Se mi opererò al naso e giocherò la Supercoppa europea? Abbiamo parlato con lo staff medico, aspettiamo i risultati per capire quale può essere il percorso giusto. Spero di giocare la Supercoppa, ma dipende dall’allenatore. Sicuramente mi farò trovare pronto, sarebbe il mio debutto con un titolo in palio. Ma la decisione spetta all’allenatore”.

L’esordio potrebbe essere il 14 agosto contro una squadra italiana: alle 21.00 al PGE Narodowy di Varsavia si giocherà infatti la Supercoppa europea tra il Real Madrid, vincitore dell’ultima Champions League, e l’Atalanta che ha conquistato la scorsa Europa League.