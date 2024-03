Champions League: tris Bayern, Lazio eliminata. Ai quarti anche il PSG

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lazio per l’ennesima volta al capolinea in Europa prima dei quarti di finale. Bayern Monaco tra le prime 8 della Champions League per il quinto anno di fila. A Monaco, il Bayern ribalta l’1-0 laziale maturato allo stadio Olimpico nel match d’andata: finisce 3-0 per i tedeschi. La partita gira a favore dei padroni di casa dopo i primi 30 minuti: Ciro Immobile da due passi si pappa con un colpo di testa finito sul fondo il gol del vantaggio e al 38′ Harry Kane insacca sempre di testa sfruttando un assist involontario di un compagno di squadra. E’ la sliding door della sfida.

In chiusura di primo tempo il raddoppio bavarese. Allo scadere dei due minuti di recupero, l’ex juventino de Ligt con un gran tiro al volo trova la deviazione decisiva, ancora di testa, del senatore Thomas Muller. Di fatto, è il punto esclamativo sulla gara. Nella ripresa, con la Lazio sbilanciata a caccia del gol che la porterebbe ai tempi supplementari, il Bayern trova il 3-0 sempre con Harry Kane, stasera in versione “Hurricane”. Sugli spalti dell’Allianz Arena grande amarezza per gli oltre 3.500 tifosi laziali presenti.

C’è rammarico, infatti, in casa Lazio. Si sa, nel calcio spesso gli episodi sono determinanti e quella porta girevole, gol mangiato da Immobile e zuccata vincente di Kane, pesa e molto. Ma, complessivamente, il Bayern Monaco ha meritato di passare il turno. Soprattutto alla luce delle tante occasioni da gol create e non materializzate, complice la poca cattiveria sportiva nelle conclusioni. Tutto questo nonostante i numerosi problemi palesati in questa stagione dai tedeschi: 2° in Bundesliga a -10 dal Bayer Leverkusen capolista e fuori dalla Coppa di Germania. La magia della Champions ha fatto ritrovare gli uomini di Tuchel.



Con il Bayern, vola ai quarti di finale il Paris Saint Germain. Nell’altra partita in programma nel martedi di Champions, il PSG, dopo il 2-0 di Parigi, passa anche in casa della Real Sociedad: 2-1. Ci pensa sempre Mbappé che il prossimo anno giocherà nel Real Madrid. Il fuoriclasse transalpino con un gol per tempo, spegne le velleità di rimonta basche. Di Merin, nel finale, la rete degli spagnoli. Dunque, dopo le eliminazioni contro Real Madrid e Bayern Monaco, il Paris Saint Germain torna tra le prime 8 della Coppa Campioni. E con questo Mbappé, la squadra guidata da Luis Enrique può arrivare fino in fondo.