Champions: sarà la corazzata Bayern a sfidare il Psg in finale. Dopo il Lipsia, fuori anche il Lione

E’ Paris Saint-Germain-Bayern Monaco la finalissima della Champions League 2019-2020. E’ il frutto di questa atipica “Final Eight” di Lisbona imposta dall’emergenza Covid-19. In una sorta di “Mondiale per Club”, “Europeo” o addirittura “Mondiale”, sono volate all’atto finale le squadre più in forma del momento: la corazzata tedesca favorita da una Bundesliga cominciata e finita prima degli altri campionati e la compagine transalpina evidentemente agevolata dalla lunga sosta, visto che la Ligue 1 è stata chiusa in anticipo in pieno lockdown.

Non a caso, le semifinali hanno entrambe parlato franco-tedesco. Nella prima, il Psg dei fenomeni ha stracciato per 3-0 il Lipsia di Nagelsmann, una squadra bella da vedere ma fragile; nella seconda, i “Lanzichenecchi” bavaresi hanno saccheggiato Lione con identico punteggio. Ma, a fronte del punteggio finale, è doveroso aggiungere che la squadra di Rudi Garcia ha sprecato tanto, troppo, in avvio. E si sa, quando contro certe corazzate non capitalizzi le occasioni che ti lascia, finisci quasi sempre per perdere.



Lione-Bayern Monaco 3-0. Decide il match una doppietta di Gnabry nel primo tempo e un gol del solito cecchino Lewandowsi a pochi minuti dal termine del match. Ma ribadiamo, per quanto visto in campo, il Lione avrebbe meritato di più alla luce delle occasioni da gol create, soprattutto nei primi 45 minuti; sul taccuino c’è anche un clamoroso palo.

Ennesima conferma che non è un luogo comune dire “in semifinale una squadra vale l’altra perché quelle che arrivano a certi livelli sono tutte forti”. Altra curiosità: niente rivincita di quanto avvenne nelle semifinali Champions di 10 anni fa, anche all’epoca il Bayern prevalse sul Lione, poi perse in finale contro l’Inter di Mourinho.

Verso la finalissima. E adesso godiamoci la super sfida: il Bayern Monaco ha già 5 Coppe Campioni-Champions League in bacheca. Il Paris Saint Germain invece non ha mai vinto la Coppa dalle grandi orecchie, nonostante i grandi investimenti fatti dallo sceicco qatariota Al-Khelaifi. Anzi, finora non aveva mai superato gli ottavi di finale.

In precedenza, da quando si chiama Champions League, tra i club francesi soltanto Monaco e Marsiglia furono capaci di approdare a una finale (Monaco poi sconfitto dal Porto di Mou). Mentre a oggi l’unica Champions vinta da una squadra transalpina resta quella alzata dal Marsiglia nel lontano 1993, 1-0 contro il Milan degli “Invincibili”. Domenica prossima 23 agosto sapremo chi quest’anno salirà sul tetto d’Europa.