Dj morta, trovati resti compatibili con Gioele: si attendono i risultati del Dna

Manca ancora l’ufficialità, che arriverà soltanto quando si avrà il risultato del test del Dna, ma le ricerche sono finite. I resti ossei trovati ieri a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo appartengono con molta probabilità al piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso sedici giorni fa insieme alla madre Viviana Parisi, 43 anni, poi trovata morta.

“Abbiamo sempre pensato che il bambino fosse in questo posto è i fatti, purtroppo, ci hanno dato ragione” , ha detto il procuratore di Patti Angelo Cavallo risalendo il sentiero, vicino al quale è stato ritrovato il corpicino dilaniato del bimbo. E ha continuato: “Mostreremo alcuni oggetti trovati ai familiari di Gioele per procedere a un primissimo ragionamento. Poi tutto è demandato agli accertamenti medico legali e alla comparazione del Dna”.

Dal 3 agosto una task force coordinata dai Vigili del fuoco aveva cercato incessantemente mamma e figlio. La donna è stata ritrovata dopo cinque giorni, ce ne sono voluti altri 11 per ritrovare i resti di un bambino di 4 anni – l’età di Gioele – e gli indumenti: una maglietta e delle scarpette , che saranno sottoposti al papà del piccolo per il riconoscimento. Così, dopo 16 giorni, Daniele Mondello , padre di Gioele e marito di Viviana Parisi, abbraccia in lacrime la piccola bara che gli agenti portano a spalla dal luogo del ritrovamento.

Un ritrovamento drammatico, riuscito grazie a un carabiniere di Capo d’Orlando ormai in pensione, Giuseppe Di Bello , uno dei volontari che da giorni affiancano vigili del fuoco, forestali e poliziotti.

L’ufficialità la darà solo un capello sottratto dal capo ritrovato del piccolo, che dirà ai medici legali, arrivati subito sul luogo, con certezza assoluta se si tratta di Gioele. Ma i dubbi sono davvero esigui.

Molte le ipotesi messe in piedi. “Ci siamo fatti delle ipotesi su quanto sia successo, se ne sono rafforzate alcune ne abbiamo scartate delle altre”, ha detto, in merito alla vicenda, il procuratore di Patti Angelo Cavallo. “Perdono quota piste riconducibili ad ambiti familiari. Ma lasciateci lavorare e fare tutti i ragionamenti del caso. Molte ipotesi restano ancora in piedi, dobbiamo lavorare e riflettere”, ha aggiunto.

Intanto il padre del piccolo Gioele solleva “dubbi sui metodi delle ricerche” avvenute precedentemente: “Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia” è lo sfogo di Daniele Mondello su Facebook. Nonostante il dramma che mi ha travolto – ha scritto – trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato.