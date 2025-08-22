Conference League, la Fiorentina batte 3 a 0 il Polissya. Espulso Kean. Pioli: “Premiato il nostro lavoro”

L’andata dei playoff di Conference League sorride alla Fiorentina. I viola superano infatti 3-0 gli ucraini del Polissya Zhytomyr sul campo neutro di Prešov, in Slovacchia. Kean innesca l’autogol di Kudryk che apre le marcature all’8’, ma poi viene espulso per reazione al 44’ e salterà quindi il ritorno che sarà il 28 agosto al Mapei Stadium.

Gosens (32’) e Gudmundsson (69’) segnano le altre reti che valgono ai gigliati il primo successo stagionale. I toscani restano in dieci al 44esimo, viene espulso Kean per un fallo di reazione. Sarapii tira i capelli all’attaccante viola e lui risponde con una gomitata: cartellino rosso quindi che gli costerà la partecipazione alla gara di ritorno e forse anche una o due partite in più.

Stefano Pioli è soddisfatto per la vittoria contro il Polissya che ipoteca la qualificazione alla fase a campionato di Conference League. “Abbiamo lavorato bene in questi 40 giorni ed è giusto essere premiati da questa bella vittoria – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -. Per noi passare il playoff vuol dire tanto, e non l’abbiamo ancora chiusa”. Poi in merito all’espulsione di Kean il mister ha aggiunto: “Moise ha sbagliato, era sicuramente da punire col rosso ma anche il suo avversario era da sanzionare. Dispiace, Moise stava facendo bene, è un giocatore importante e imparerà anche da questo. Dzeko è entrato bene, Kean ha iniziato bene e peccato per l’espulsione ma sarà pronto per il campionato”.