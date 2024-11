Coppa Davis, l’Italia è di nuovo in finale: Australia ko 2-0

Questa volta però nel singolare. I due tennisti azzurri vincono le rispettive sfide contro gli australiani Kokkinakis e De Minaur eDomani la sfida all'Olanda, già affrontata (e battuta) nel girone di Bologna. Stavolta, però, ci sarà il titolo in palio con gli azzurri che tenteranno di sollevare l'Insalatiera per il secondo anno consecutivo.

Il primo a scendere in campo è stato Berrettini. Il romano cade, si rialza e lotta con tutto se stesso: dopo aver sprecato tre set point, l'azzurro concede il primo parziale a Thanasi Kokkinakis sul tie-break e sembra aver perso la scia, ma poi si rifà alla grande e, vinto 6-3 il secondo parziale, si aggiudica anche il terzo e la partita con il 7-5 finale. 6-7 6-3 7-5 i parziali dopo due ore e 45 minuti di battaglia che portano all'Italia un primo fondamentale punto.

Il punto decisivo lo porta a casa il numero 1 del mondo. Jannik Sinner batte un Alex De Minaur in grande spolvero con il punteggio di 6-3, 6-4, ottenendo la nona vittoria in carriera contro il tennista aussie. Una partita tutt'altro che semplice per l'altoatesino che le prova tutte per contrastarlo, ma alla fine deve alzare bandiera bianca. Per Jannik è la 72esima vittoria stagionale. Ora, per riscrivere ancora una volta la storia del tennis italiano, manca solo un ultimo passo.