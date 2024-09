Coppa Davis, primo punto per l’Italia. Ok Berrettini e Arnaldi

Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia nella Coppa Davis 2024. A Bologna gli azzurri – campioni in carica – eliminano il Brasile per 2 a 1. Decisive le vittorie di Berrettini e Arnaldi rispettivamente contro Fonseca e Monteiro. Sconfitta indolore invece quella del duo Bolelli-Vavassori che cede alla coppia Matos-Melo.

L’Italia dunque non rimpiange – almeno per il momento – le assenze di Sinner e Musetti, piega la resistenza del giovane Brasile e mette a segno il primo punto del proprio girone. Comincia Matteo Berrettini, deciso a ritagliarsi un ruolo da grande protagonista in questa nuova edizione della Coppa Davis. Il tennista romano domina il primo set con Joao Fonseca, è impeccabile in battuta e vola via rapidamente sul 3-0, strappando un break già nel secondo game. Il brasiliano prova a reagire e riesce a vincere il suo primo game (3-1), che resta però anche l’unico per la grande promessa del tennis carioca nel primo set. Berrettini gioca infatti su un altro livello e toglie per la seconda volta il servizio all’avversario, chiudendo poi con un perentorio 6-1 il primo set, in appena 25 minuti di gioco. Più combattuto il secondo set che si chiude sul 7-6 in favore dell’italiano.

Nel secondo match in singolare di giornata è sceso in campo Matteo Arnaldi per sfidare Thiago Monteiro, che prova a imporre il proprio gioco durante il primo set: il brasiliano è aggressivo a servizio e costringe spesso Matteo a correre per mantenere vivo lo scambio. Il sanremese soffre ma chiude il set in suo favore col risultato di 7-5. Nel secondo gioco Arnaldi annulla due palle break e scappa poi sul 5-2, rubando il servizio a Monteiro. Sembra arrivato il momento di chiudere per l’azzurro, che invece crolla: il brasiliano pareggia 5-5, vincendo tre game consecutivi, e poi si prende il set con un perentorio 7-4 nel tie-break. È necessario quindi il terzo set, dove Arnaldi rischia subito di perdere il servizio, ma mantiene il turno in battuta, prima di chiudere i giochi dopo 3h39” di partita. Cade invece il duo Bolelli-Vavassori contro Matos-Melo. Una sconfitta ininfluente però per l’Italia che ottiene il primo punto della nuova Coppa Davis.