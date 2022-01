Coppa Italia: passano ai quarti Inter e Sassuolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Inter batte 3-2 l’Empoli in rimonta e ai supplementari e accede ai quarti di finale di coppa Italia. A San Siro decide la rete di Sensi al 104′. Passa ai quarti anche il Sassuolo ha battuto 1-0 il Cagliari.

Inter – Empoli. Il match a San Siro si apre con l’immediata sostituzione di Tucu Correa. Contrasto troppo ruvido di Romagnoli e smorfia di dolore per l’argentino, che lascia il campo in lacrime e lascia il posto ad Alexis Sanchez che porta in vantaggio con colpo di testa che va a impattare il cross di Dumfries.

Nell’intervallo Andreazzoli rivoluziona la squadra cambiandone tre in una volta sola e i primi minuti della ripresa gli danno ragione, perché sono proprio i toscani a prendersi prima il pareggio proprio grazie a uno dei suoi nuovi entrati, Bajrami (61′) e poi in vantaggio al 76′ su colpo di testa di Cutrone che finisce prima sulla traversa e poi sulla schiena di Radu.

L’Iter non demorde e continua ad attaccare e al 91′ arriva il pareggio di Ranocchia che in area avversaria si trasforma in attaccante e va a realizzare il 2-2 che spinge ai supplementari i nerazzurri. E’ grazie ad un destro preciso di Sensi al 104′ che l’Inter passa il turno. Ora gli uomini di Inzaghi aspettano la vincente di Roma-Lecce in campo stasera alle 21.

Sassuolo – Cagliari. Nella partita contro i sardi ridotti ai minimi termini da infortuni e Covid è stata decisiva per i neroverdi la prima rete italiana di Harroui al 18′, un bel l’inserimento a capitalizzare la discesa sulla sinistra di Rogerio. Raspadori e Scamacca sfiorano il raddoppio in più occasioni, mentre nella ripresa l’arbitro ha annullato sia il gol di Dalbert che quello di Pavoletti per fuorigioco. Per il Sassuolo ai quarti c’è la Juventus.