Coppe Europee: pari Atalanta a Lipsia; Roma ancora sconfitta dal Bodo

Nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League l’Atalanta ha pareggiato 1-1 in casa del Lipsia in Germania, nella gara giocata alla Red Bull Arena della città tedesca. A fare la partita sono stati i nerazzurri di Gianpiero Gasperini, che sono passati in vantaggio dopo appena 17 minuti con Muriel, che ha raccolto un bell’assist di Zapapcosta. Il pareggio della squadra di casa è arrivato all’inizio della ripresa, al 58esimo minuto, complice uno sfortunato autogol di Zappacosta. In generale nel secondo tempo ci sono state diverse occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non è più cambiato. La qualificazione si deciderà dunque tra sette giorni al Gewiss Stadium di Bergamo. Al termine della gara questo il commento dell’allenatore della Dea: “Una bellissima partita, come se ne vedono soltanto in Europa, dove non si puo’ speculare sul pareggio”.

Decisamente peggiore la serata della Roma in Norvegia. La Conference League continua ad essere in salita per i giallorossi, che continuano a sbattere contro il muro chiamato Bodo. Dopo il pesantissimo 6-1 subito proprio per mano dei norvegesi, la formazione di Josè Mourhinho non ha sfruttato l’occasione di confrontarsi ancora con questi avversari per mettere in atto la vendetta. E così ieri sera è arrivata una nuova sconfitta, certo meno netta della precedente, ma la formazione romana ha perso 2-1. La Roma non passa dunque nell’andata dei quarti di finale di Conference League e rimanda tutto al Ritorno tra 7 giorni all’Olimpico. L’attesa rivincita non si è dunque consumata.

Il tecnico portoghese a fine gara ha minimizzato: “I due gol? Uno da palla inattiva: ci piace farli ma non concederli, questione di mancanza di concentrazione. Il primo è ridicolo!” ha dichiarato lo Special One. “Mi sento favorito per le semifinali. Ho fiducia totale nei giocatori, nello stadio, nell’appoggio del pubblico. Ovvio, affrontiamo una squadra difficile, ma spero di avere un buon arbitro con buoni assistenti. A Roma contro di loro nella fase a gironi non ci hanno dato due rigori nettissimi”.