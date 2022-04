Previsioni meteo 8-10 aprile: rapido fronte sabato, sereno domenica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Il flusso perturbato che sta interessando il centro Europa si abbassa di latitudine e tende a lambire anche il nostro territorio. Dopo alcuni giorni variabili, nella giornata di sabato un rapido fronte da nord ovest interesserà gran parte del vicentino con rovesci sparsi o temporali, portando nuovamente un brusco calo delle temperature.

Venerdì 8 aprile

La mattina cielo poco nuvoloso o velato. Col passare delle ore la nuvolosità si farà via via più compatta fino a cielo coperto nel pomeriggio-sera. Non si esclude qualche debole pioggia sulle prealpi. Temperature minime in lieve rialzo, massime stazionarie. Estremi termici sulla pianura vicentina tra 7 e 17°C.

Sabato 9 aprile

Inizialmente sul vicentino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con maggiori aperture del cielo in pianura. Nel primo pomeriggio un rapido fronte di rovesci o temporali dalle Prealpi si muoverà verso le pianure. I fenomeni saranno molto sparsi e discontinui, gli accumuli in genere si attesteranno sui 5-10mm di pioggia. Qualche centimetro di neve cadrà sopra i 1300m di quota. Rasserena velocemente la sera con sensibile calo termico per l’entrata di venti di bora.

Domenica 10 aprile

Cielo sereno su tutta la provincia. Freddo la mattina per correnti da nord est che manterranno basse le temperature soprattutto sui rilievi. In pianura temperature comprese tra 4 e 16°C.

Tendenza nel lungo termine

Bel tempo fino a metà settimana con sensibile aumento termico, tanto che raggiungeremo i 22°C