E’ tempo di Supercoppa in quel di Ryad: Napoli–Fiorentina questa sera alle 20. Domani Inter e Lazio

E’ tempo di Supercoppa in quel di Riyad. Napoli e Fiorentina alle 20:00 si affrontano allo stadio Al-Awal Park. Il nuovo format prevede una gara secca di 90 minuti e in caso di pareggio, si va subito ai rigori, senza supplementari. Chi vince affronterà la vincente di Inter – Lazio che si gioca domani stesso luogo e stessa ora.

Come arriva il Napoli alla sfida. La vittoria al 96° contro la Salernitana è un buon inizio per uscire dalla crisi , ma il percorso è ancora lungo, a partire dalle assenze e dagli indisponibili: Natan e Demme infortunati, Cajuste non al 100%, Anguissa e Osimhen in Coppa d’Africa. Per questo dopo l’ammissione di responsabilità, il patron Aurelio de Laurentiis sta accelerando sul mercato e al momento è ufficiale lo sbarco in maglia azzurra di Hamed Junior Traorè dal Bournemouth. Mazzarri però ripone fiducia nella ‘rinascita’ di Kvaratskhelia, nel recuperato Zielinski e nella voglia di stupire di Raspadori per provare a raggiungere la finale e giocarsi un trofeo con il tricolore sul petto.

Come arriva la Fiorentina. Dopo un 2023 di grande impatto la Viola abbassa i toni in questo inizio di 2024, con la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, arrivata solo ai calci di rigore. In campionato rendimento altalenante con una sconfitta rimediata con il Sassuolo e un pareggio interno contro l’Udinese in doppia rimonta. Italiano sembra ancora alla ricerca della quadra del cerchio e soprattutto di un centravanti e trascinatore vero della squadra. Insomma anche per la Fiorentina tante incertezze, ma proprio per questo anche tanta voglia di rivalsa dopo le finali perse in Coppa Italia e Conference League nella passata stagione.

Le parole di Mazzarri. Il Mr partenopeo in conferenza stampa affiancato da Simeone non si sbilancia sulla formazione, ma ci tiene a precisare che al mercato non ci pensa, “Io penso solo alla partita di domani. Sono abituato così da sempre e cerco di inculcare questa mentalità anche ai ragazzi per non farli distrarre dal mercato”. Nell’ultimo precedente in campionato il Napoli è stato sconfitto dalla Fiorentina: “E’ stata una brutta sconfitta in campionato con la Fiorentina, ma c’era Garcia al comando e non mi piace commentare l’operato di un collega. Detto questo, ho cercato di capire cosa si può fare di meglio per non ripetere la stessa prestazione. Ho visto una grande Fiorentina, che ha fatto una grande gara. E il Napoli ha sofferto. Per questo cercherò di fare qualcosa di diverso”.

Le parole di Italiano. Il Mr della Viola torna sulle finali perse: “Abbiamo raggiunto due finali dopo un percorso straordinario, ci siamo trovati davanti due squadre molto forti come Inter e West Ham. In alcuni aspetti abbiamo sbagliato qualcosina, ma quest’anno abbiamo migliorato la tenuta difensiva, stiamo subendo meno degli anni scorsi. Tante cose sono migliorate, mi auguro si possano vedere anche domani. Mi auguro che abbiamo imparato le lezioni”. Poi sull’atteggiamento che dovrà tenere la squadra in questa partita secca ha aggiunto: “Si andrà subito ai rigori, quindi andrà giocata con grande attenzione e praticità. Basta poco a perdere la gara. Noi abbiamo comunque dei principi consolidati, dobbiamo cercare di tenere palla e non permettere al Napoli di palleggiare troppo. Speriamo di riuscire a stazionare lontani dalla nostra area più tempo possibile”.