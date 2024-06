Euro 2024: Germania e Svizzera agli ottavi. Spera l’Ungheria

pareggiano nella sfida della terza e ultima giornata del girone A e. Spera nel passaggio del turno come migliore terza l'Ungheria che ha battuto di misura la Scozia rimasta ultima del girone ed eliminata dall'europeo.

Germania – Svizzera. Finisce 1-1 ed entrambe le squadre passano agli ottavi di finale da prima e seconda del girone. Al Deutsche Bank Park nel primo tempo Orsato annulla un gol di Andrich per un fallo di Musiala su Aebischer, poi gli elvetici aumentano i giri e Ndoye al 28' sblocca il match su assist di Freuler. Nella ripresa i tedeschi reagiscono e nel recupero riescono a pareggiare i conti grazie a un colpo di testa di Fullkrug che assicura ai padroni di casa il primo posto nel girone.

Scozia – Ungheria. A Stoccarda le due squadre si sfidano avendo in palio la possibilità di continuare a sognare il passaggio agli ottavi come migliore terza. Succede tutto nei minuti di recupero, quando Csoboth trova al 100’ il gol che permette ai magiari di vincere, chiudere al terzo posto nel girone e sperare ancora in un possibile passaggio del turno.

La classifica del girone A: Germania 7 punti. Svizzera 5. Ungheria 3. Scozia 1.

Momenti di paura. Durante il secondo tempo di Scozia-Ungheria, Barnabas Varga è uscito in barella dopo uno scontro involontario avvenuto in area col portiere avversario Gunn che stava uscendo per respingere una punizione. Dopo i soccorsi sanitari (durante interminabili secondi in cui la scena è stata coperta alle telecamere con dei teli), l'attaccante ungherese è stato trasportato in barella fuori dal campo. Il gioco è ripreso dopo 6 minuti e Adam ha preso il posto di Varga. Al 100' Csoboth, autore del gol vittoria, ha esultato mostrando la maglia di Varga. In serata la federcalcio ungherese ha fatto sapere tramite X che il calciatore è ricoverato in un ospedale di Stoccarda, gli è stato applicato un tutore e le sue condizioni sono “stabili”.