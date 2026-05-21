Europa League: a Istanbul trionfa l’Aston Villa dello specialista Emery, tris al Friburgo
La partita andata in scena alla Vodafone Arena turca. Gara equilibrata fino al 40′, poi il micidiale uno-due dei britannici. Al minuto 40 sblocca il match una perla di Tielemans: il centrocampista belga, servito da Rogers con un traversone morbido e preciso, conclude al volo di destro mettendo la palla all’angolino. Il raddoppio è ancora più bello come dinamica e arriva al secondo minuto di recupero del primo tempo: McGinn serve dal limite dell’area Buendia, il quale, da posizione decentrata sfodera un sinistro a giro che finisce sotto l’incrocio. Sette minuti terribili per i tedeschi. Nella ripresa, il Friburgo crolla definitivamente al 58′: Buendia entra in area dalla sinistra, serve Rogers che si inserisce sul primo palo e insacca. La prossima finale europea è in programma mercoledì 27 maggio: Crystal Palace-Rayo Vallecano vale la Conference League.