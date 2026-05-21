Europa League: a Istanbul trionfa l’Aston Villa dello specialista Emery, tris al Friburgo

Assegnato il primo trofeo europeo della stagione 2025-2026:, ovvero la grande favorita fin dall’inizio di questa competizione continentale per club. Grande favorita sia perchè ha una rosa di squadra ricca di qualità e quantità, sia perchè è allenata da Unai Emery: mister Europa League. Quinto trionfo per l’ottimo tecnico spagnolo che alza ancora l’ex Coppa Uefa dopo averlo fatto tre volte di fila con il Siviglia e una volta con il Villareal. Cinque trionfi UEFA per Emery come Ancelotti, Trapattoni e Mourinho. Nessuno come loro. Mentre, l’Aston Villa centra il terzo trofeo europeo della sua storia dopo la Coppa dei Campioni vinta nel 1982 e la successiva Supercoppa europea. A Istanbul, Aston Villa-Friburgo finisce 3-0.

La partita andata in scena alla Vodafone Arena turca. Gara equilibrata fino al 40′, poi il micidiale uno-due dei britannici. Al minuto 40 sblocca il match una perla di Tielemans: il centrocampista belga, servito da Rogers con un traversone morbido e preciso, conclude al volo di destro mettendo la palla all’angolino. Il raddoppio è ancora più bello come dinamica e arriva al secondo minuto di recupero del primo tempo: McGinn serve dal limite dell’area Buendia, il quale, da posizione decentrata sfodera un sinistro a giro che finisce sotto l’incrocio. Sette minuti terribili per i tedeschi. Nella ripresa, il Friburgo crolla definitivamente al 58′: Buendia entra in area dalla sinistra, serve Rogers che si inserisce sul primo palo e insacca. La prossima finale europea è in programma mercoledì 27 maggio: Crystal Palace-Rayo Vallecano vale la Conference League.