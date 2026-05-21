Visita storica di Modi a Roma, scambi per 20 miliardi. Meloni: “Partenariato strategico speciale”

Il primo ministro indiano Narendra Modi è stato accolto dalla premier Meloni, dopo l’incontro col presidente Mattarella. Una visita con un peso specifico importante se si considera che l’ultima missione di un presidente indiano nella Capitale risale a 26 anni fa. Scambi commerciali per 20 miliardi di euro e Sette gli accordi raggiunti che vanno dalla cooperazione industriale sulla difesa alla mobilità di infermieri dall’India all’Italia.

Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “la sua presenza in Italia è un onore per l’Italia e manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione”, ha detto il capo dello Stato. La comunità indiana in Italia è “molto apprezzata”, ha aggiunto il capo dello Stato, “opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro Paese”.

Meloni: “Eleviamo il nostro rapporto al livello di partenariato strategico speciale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio in una dichiarazione congiunta al termine del vertice a Villa Pamphili.”C’è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti ai nostri rapporti annunciando la partnership strategica, che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro”, ha dichiarato Modi. “Più di 800 imprese italiane sono in India e partecipano attivamente, c’è nuovo entusiasmo e fiducia”, ha aggiunto.

Tanti i temi toccati dai due leader a partire dalla crisi iraniana. “Ci siamo confrontati con l’auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti e si possa trovare una conclusione positiva in un contesto precario”, ha detto Meloni, assicurando che entrambi i Paesi stanno lavorando “sul ripristino della libertà di navigazione, per noi è molto importante”.

Si è parlato anche di difesa: “è un ambito di cooperazione sul quale stiamo lavorando molto e bene, così come i minerali critici, l’agri-industria, il trasporto marittimo, il turismo e la cultura, che per due grandi civiltà millenarie rappresentano ovviamente un’occasione di crescere insieme”.

Meloni: “siamo determinati a portare avanti l’Imec”. Si tratta del corridoio infrastrutturale ed economico tra Europa, Medio Oriente e India. Un’iniziativa nata in ambito G20 e “nella quale crediamo entrambi molto, perché pensiamo che possa liberare un potenziale straordinario per il nostro commercio, per le nostre imprese e per le nostre relazioni” ha sottolineato la premier.

Sul fronte cultura e turismo: “abbiamo deciso di lanciare nel 2027 l’Anno della Cultura e del Turismo Italia-India: un’occasione unica per far dialogare le nostre culture millenarie e renderle sempre più connesse”, ha detto Meloni.

Meloni e Modi hanno scritto anche un editoriale a quattro mani sul Times of India in cui sottolineano come “il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva”, con “uno slancio senza precedenti”, diventando “una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro”.

Ma non solo diplomazia, infrastrutture e dossier strategici nella visita di Narendra Modi a Roma. C’è stato infatti spazio anche per un piccolo gesto dal forte valore simbolico: il premier indiano ha regalato a Giorgia Meloni una confezione di Melody Toffee, una delle caramelle più popolari dell’India. La presidente del Consiglio ha condiviso sui social il momento dello scambio e i media indiani hanno subito letto il gesto come un richiamo ironico al tormentone “Melodi”, fusione dei cognomi Meloni e Modi diventata virale sui social indiani. Per suggellare questo rapporto speciale i due leader hanno piantato a Villa Doria Pamphili, un albero di gelso nero, dono del leader indiano.

Modi ha invitato Meloni in India. “A nome e per conto di 1,4 miliardi di indiani la invito a venire ancora una volta in visita in India”, ha detto il premier indiano al termine delle dichiarazioni congiunte, ringraziando nuovamente Giorgia Meloni “per l’eccellente incontro e l’amicizia”.