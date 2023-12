Europa League: Atalanta agli ottavi, Roma qualificata ma rischia i play-off. Conference: Fiorentina ok

Come sempre, giovedì europeo dedicato alle sfide della fase a gironi di Europa League e di Conference League. In Europa League, a Ginevra solo 1-1 per la Roma opposta al Servette: giallorossi qualificati ma difficilmente riusciranno a chiudere il gruppo al primo posto. L’Atalanta, invece, pareggia tra le mura amiche contro lo Sporting Lisbona e vola direttamente agli ottavi di finale vincendo il raggruppamento con un turno d’anticipo. La Fiorentina in Conference ribalta il Genk, si qualifica ma ancora non è sicura del primo posto.

A Ginevra la Roma ha un pessimo approccio al match contro il Servette: come capita spesso ai calciatori giallorossi quando giocano fuori casa. La partita la fanno gli svizzeri ma al 21′ su ottimo spunto di Llorente, Lukaku firma il vantaggio romanista. In chiusura di primo tempo, il portiere di Europa League Svilar salva i suoi con un grande intervento.

L’intervallo non fa bene agli uomini di Mourinho che tornano in campo molli nonostante la strigliata del tecnico negli spogliatoi. E così al 50′ arriva il pareggio di Bedia che approfitta di una dormita di Cristante, schierato centrale di difesa perchè Mancini non è al meglio. Nell’altra partita del gruppo, lo Slavia Praga passa per 3-2 in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol e ora la classifica è impietosa per i giallorossi nella corsa al primo posto: Slavia Praga 12 punti, Roma 10, Servette 5, Sheriff 1.

Missione compiuta per la Dea, ma quanta sofferenza per la squadra di Gasperini. L’Atalanta, già qualificata, pareggia 1-1 in casa contro lo Sporting Lisbona e conquista con un turno di anticipo il primo posto nel girone che vale l’accesso diretto agli ottavi, senza passare dai play-off o sedicesimi di finale che prevedono incroci con le squadre retrocesse dalla Champions. Cosa che quasi sicuramente toccherà alla Roma.

La gara del Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Scamacca, si perde nella ripresa e rischia tantissimo perché dopo il pareggio portoghese con Edwards, arriva il doppio palo interno colpito da Gonçalves che fa tremare gli atalantini. Bergamaschi in confusione per una buona mezz’ora; ma i ragazzi del Gasp resistono fino alla fine.

Nell’altra gara del girone, polacchi del Rakow corsari in Austria contro lo Sturm Graz. Per questa classifica a una giornata dal termine: l’Atalanta con 11 punti passa come prima, Sporting 8 (lusitani sicuri della qualificazione come secondi), Sturm Graz e Rakow 4 punti. Austriaci e polacchi dunque si giocheranno la discesa in Conference League all’ultimo respiro.

Conference League: Fiorentina-Genk 2-1. Al Franchi primo tempo tutt’altro che noioso: il belga Fadera colpisce il palo, poi Kayembe porta avanti gli ospiti. In pieno recupero è Martinez Quarta a trovare la rete del pari. Nella ripresa è Nico Gonzalez su rigore a segnare il gol della vittoria che vale la qualificazione per la Viola.

Primo posto: tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. Nell’altro match del raggruppamento, infatti, i serbi del Čukarički vengono rimontati dagli ungheresi del Ferencvaros che s’impongono 2-1 a Belgrado. Classifica: Fiorentina 11 punti, Ferencvaros 9, Genk 6, Čukarički sempre a zero punti. Giovedì 14 dicembre, i toscani si giocheranno il primo posto a Budapest. Basterà un pareggio.