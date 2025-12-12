Europa League e Conference: sorrisi per Roma, Bologna e Fiorentina

En plein italiano nel giovedì dedicato a Europa League e Conference. La Roma cala un tris a Glasgow contro il Celtic, il Bologna a Vigo ribalta il Celta, la Fiorentina riassapora la vittoria dopo tanto tempo battendo di misura la Dinamo Kiev a Firenze. Adesso i play-off sono aritmeticamente vicini per tutte e tre. E per tutte e tre ci sono anche buone possibilità di volare direttamente agli ottavi di finale entrando tra le prime otto della mega-classifica di League Phase. Dipenderà ovviamente dai risultati che faranno nelle ultime sfide previste dal calendario.

Celtc Glasgow-Roma 0-3. Dopo due sconfitte in campionato, la Roma si rialza vincendo in Scozia. I giallorossi in tal modo salgono a quota 12 punti, a una sola lunghezza dall’ottavo posto che vale la qualificazione diretta senza passare dagli spareggi. Al Celtic Park la squadra del Gasp domina chiudendo la pratica già al termine dei primi 45 minuti. Prestazione solida e brillante. Ad aprire le marcature, però, è un autogol: Scales al 6′ su corner spara di testa nella propria porta. Poi sale in cattedra l’oggetto misterioso Ferguson: doppietta da attaccante puro per l’irlandese che fa centro al 36′ e al 46′. In chiusura di primo tempo Engels manda sul palo un calcio di rigore. Titoli di coda anticipati.

Celta Vigo-Bologna 1-2. Sesta giornata di Europa League anche per il Bologna che espugna lo stadio galiziano Balaidos. Felsinei sorpresi dai padroni di casa spagnoli che stappano il match dopo soli 17 minuti grazie al gol segnato da Zaragoza. La squadra di Vincenzo Italiano va al riposo senza meritare lo svantaggio e il secondo tempo conferma l’andamento della sfida. Dopo una rete annullata a Pobega, i rossoblù confermano di essere superiori mandando in scena il ribaltone. Il successo degli ospiti matura nel giro di 8 minuti. Grande protagonista Federico Bernardeschi: l’ex Juve prima pareggia i conti su rigore (66’), poi raddoppia segnando il 2-1 su assist di Cambiaghi (74’). Chapeau.

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1. Una vittoria che garantisce alla Viola gli spareggi e apre prospettive interessanti in chiave prime 8. Nella quinta e penultima giornata della League Phase di Conference, i gigliati passano in vantaggio al 18′ con Kean. A inizio ripresa gli ucraini pareggiano con Mykhaylenko. Il jolly lo pesca Vanoli dalla panchina: al 67′, infatti, il tecnico getta nella mischia Gumdundsson e l’islandese dopo 7 minuti ribadisce in rete una corta respinta del portiere Neschcheret. Una bella boccata d’ossigeno per la Fiorentina polveriera che ora deve ritrovarsi anche in Serie A.