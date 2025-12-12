Magrè, il ponte di via Rive a rischio crollo imminente. Partiti i lavori per salvarlo

Sono partiti questa settimana gli interventi in somma urgenza per mettere in sicurezza il ponte di via Rive di Magrè, sul torrente Livergon, gravemente danneggiato dall’alluvione del maggio 2024. La struttura, già chiusa al traffico per motivi di sicurezza, rappresenta l’unico collegamento verso i nuclei abitati posti a monte. Per garantire comunque la viabilità locale, è stata contestualmente aperta una strada sterrata alternativa con ingresso da viale Roma.

Un via libera ai lavori disposto dall’amministrazione comunale di Schio che si è reso necessario dopo un recente sopralluogo tecnico, effettuato in vista del progetto esecutivo di sistemazione complessiva del ponte. Durante le verifiche è emerso un improvviso aggravamento delle fessurazioni della spalla destra, attribuito al continuo scalzamento provocato dal corso d’acqua. Una condizione che ha fatto temere un cedimento imminente del manufatto. In attesa dell’approvazione del progetto di ristrutturazione generale, finanziato con 600mila euro dal Commissario Delegato per gli eventi meteorologici eccezionali del maggio 2024, il Comune ha deciso quindi di procedere con l’affidamento in somma urgenza dei lavori di consolidamento. Gli interventi prevedono la riparazione delle fessurazioni della spalla e dell’arco lapideo tramite iniezioni di boiacca cementizia a pressione controllata, la chiodatura verticale delle due spalle con barre autoperforanti e la realizzazione, sotto l’alveo, di una platea antiscalzamento di 30 centimetri collegata al piede delle spalle.

Una volta stabilizzata la struttura esistente, il progetto complessivo porterà all’inserimento di una nuova struttura portante in acciaio, che assumerà il carico del traffico veicolare. In questo modo il ponte storico, troppo compromesso per sopportare pesi significativi, sarà liberato dai carichi stradali. I lavori, del valore complessivo di circa 166mila euro, sono stati affidati alla ditta Vicentin Costruzioni Generali srl di Chiampo: “La situazione del ponte si è aggravata rapidamente e non era pensabile attendere oltre – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Maculan – questo intervento urgente ci permette di bloccare l’avanzare dei dissesti e di prevenire un possibile crollo. Nel frattempo, prosegue l’iter del progetto complessivo, già finanziato, che restituirà alla comunità un ponte sicuro e adatto alle esigenze della viabilità attuale”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui