Europa League e Conference: vittorie interne per Roma, Juventus e Fiorentina

Prosegue il momento positivo delle squadre italiane nelle Coppe europee, dopo il passaggio del Milan ai quarti di finale di Champions League. Nell’andata degli ottavi di Europa League, vittorie interne per Roma e Juventus. Vince tra le mura amiche anche la Fiorentina impegnata negli ottavi di finale della Conference League. Insomma, l’unica nota stonata resta la sconfitta casalinga della Lazio contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar; partita valida per gli ottavi di Conference andata in scena martedi 7 marzo. Ma i biancocelesti hanno i mezzi per ribaltare tutto tra una settimana.

Stadio Olimpico, festa Roma con El Shaarawy e Kumbulla: 2-0 ai baschi della Real Sociedad. Un’altra prestazione da grande squadra per la compagine guidata da Josè Mourinho. Un gol per tempo stende gli ospiti: vantaggio del “Faraone” su assist di Abraham nella prima frazione di gioco, raddoppio del difensore albanese con un colpo di testa su calcio d’angolo pennellato dalla classe di Dybala.

La vittoria delle seconde linee di Mou: la rivincita di chi ha saputo aspettare e soffrire in silenzio senza fare mai polemiche. Tra una settimana a San Sebastian ci sarà comunque da soffrire nonostante il doppio vantaggio. Ricordiamo infatti che la Real Sociedad è la quarta forza della Liga dopo Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Nuovi numeri importanti per lo Special One: Mourinho vince la sua 15esima gara casalinga su 17 disputate in Europa League.

Juventus-Friburgo: il primo round va ai bianconeri. All’Allianz Stadium decide ancora una volta una rete di Di Maria, stavolta di testa. Dopo la tripletta al Nantes nel play-off ritorno, è ancora il “Fideo” campione del mondo a decidere la gara. Al di là del gol vittoria, l’argentino è il grande protagonista della notte juventina deliziando gli astanti con giocate di alta classe. Come per la Roma, al ritorno ci sarà da soffrire per la squadra di Allegri: il Friburgo in casa gioca molto meglio rispetto a quanto visto a Torino dove ha disputato una partita passiva pensando solo a difendere.

Conference League, stadio Franchi di Firenze: Viola, tanti errori poi ci pensa Barak. Turchi del Sivasspor piegati per 1-0. Il team di Italiano spinge forte sull’acceleratore, sbaglia tanto, poi trova il colpo vincente nella ripresa. Il risultato contro i turchi, però, è bugiardo: per il volume di gioco espresso e il numero di occasioni da gol create, i gigliati avrebbero meritato un successo ben più rotondo per stare tranquilli al ritorno. Ma questo Sivasspor è veramente poca cosa e la Fiorentina non dovrebbe avere problemi nel passare il turno.