Europei di volley: l’Italia batte in scioltezza la Francia e vola in semifinale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’Italia impeccabile batte nettamente la Francia 3-0 e accede in scioltezza alla semifinale degli Europei di volley. Nel palcoscenico amico di Palazzo Wanny a Firenze con le tribune gremite, le Azzurre archiviano la pratica transalpina con i parziali di 25-14, 29-27, 25-13.

La prossima avversaria dell’Italia uscirà dalla vincente di Turchia Polonia che si affrontano oggi nel pomeriggio alle 17:00. L’Italia offre una prestazione solida che offre delle sbavature solo nel secondo set tiratissimo e chiuso 29-27 per le Azzurre. Le ragazzi di Mazzanti calano al servizio e in ricezione e le francesi ne approfittano per tentare di riaprire il match. Paola Egonu entrata dalla panchina dà una ventata di freschezza e l’Italia si prende il set grazie ad una murata di Pietrini su Gicquel. Brave dunque le nostre ragazze a reagire anche nei momenti di difficoltà. Il muro implacabile Orro-Antropova è una garanzia e l’Italia stacca così il biglietto per Bruxelles.

Soddisfatto Davide Mazzanti che commenta così il match: “ E’ stata una partita strana, ci abbiamo messo un po’ a prendere ritmo e abbiamo commesso qualche imprecisione. La squadra è murata tanto oggi, abbiamo fatto un grande lavoro anche in battuta. In contrattacco all’inizio abbiamo sprecato qualche alzata, potevamo essere più efficaci e poi nel terzo set è andato tutto alla perfezione”.

Turchia o Polonia? Sulla prossima avversaria Mazzanti non ha preferenze. “Non c’è una preferita, però sarà bello perché è la sfida tra due persone con cui ho condiviso tanto, sia Daniele (Santarelli, ndr) che Stefano (Lavarini, ndr). Mai come quest’anno ci siamo sentiti vicini alla gente e al pubblico: abbiamo condiviso questo affetto che ci arriva e penso che dipenda anche da come stiamo in campo. Queste sensazioni mi rimarranno addosso per sempre“. Nel palazzetto a sostenere la nazionale italiana c’erano anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente dell’ACF Fiorentina Rocco Commisso, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione.